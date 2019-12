Il padre di Greta Thunberg, intervistato dalla BBC, ha raccontato come la figlia abbia avuto un periodo di depressione prima di diventare attivista e che lui non l’ha appoggiata subito sullo sciopero climatico.

Unimamme, Greta Thunberg è rientrata da poco in Svezia dopo un lungo viaggio in America dove ha parlato all’Onu e ha continuato a sensibilizzare le persone circa la crisi climatica.

Il papà di Greta Thunberg prende la parola

Milioni di persone sono state influenzate e ispirate dall’attivismo della sedicenne svedese Greta Thunberg. Di recente, però il padre della ragazza, Sven Thunberg, in un’intervista della BBC ha rivelato come lui non avesse inizialmente sostenuto la figlia quando ha deciso di scioperare per il clima. Da quando Greta ha iniziato a fare l’attivista sembra più felice, ma lui è preoccupato per l’odio che la circonda. Greta, quest’anno, è stata nominata per il clima per la pace, inoltre è stata nominata persona dell’anno dalla rivista Time.

Prima di diventare un’attivista e guidare scioperi mondiali in tutto il mondo Greta aveva sofferto di depressione per 3 o 4 anni. “Aveva smesso di parlare e di andare a scuola”. Quando la figlia aveva smesso di mangiare, per Sven è stato “come l’incubo più grande per un genitore”. Per aiutare la figlia il papà ha deciso di trascorre più tempo a casa con lei. A Greta è stata diagnosticata la Sindrome di Asperger quando aveva 12 anni. A proposito dell’Asperger la ragazza ha detto che può essere un superpotere. Quando Greta è partita per l’America, è stato Sven ad accompagnarla, andando in nave. “Ho fatto tutte quelle cose, so che erano le cose giuste da fare, ma non le ho fatte per salvare il clima. Le ho fatte per salvare mia figlia. Ho due figlie e sono ciò che conta di più per me. Voglio che siano felici”. Unimamme, cosa ne pensate delle parole di questo papà di cui si parla su BBC?

