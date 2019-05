Il Principe Harry rivela qualcosa della sua recente paternità.

Il Principe Harry è neo papà del piccolo Archie Harrison da circa una settimana, ma gli impegni lo richiamano anche su altri fronti.

Il Principe Harry fa visita ai bimbi malati

Il Duca di Sussex si è recato a Oxford per una visita ufficiale in un ospedale pediatrico.

Il Principe, come si può vedere dalle immagini, è stato ritratto con tanti bambini malati con cui ha giocato.

Fin da subito Harry si è mostrato entusiasta del suo piccolino. “Sono pazzo di gioia” aveva detto subito, sorridente, ai giornalisti “sono così così incredibilmente orgoglioso di mia moglie, siamo assolutamente emozionati”.

In questa occasione pubblica, a contatto con dei bambini, Harry ha rivelato qualcosa del suo bebè, il royal Sussex. “Non potrei immaginare la mia vita senza di lui”.

Il Duca del Sussex ha parlato a lungo con Ida Scullard, mamma di un bambino di 3 anni malato di cancro da quando ne aveva 2 e ora finalmente in remissione.

La mamma ha rivelato successivamente alla stampa: “ha detto che si sta abituando al figlio. E che Archie si sta adattando alla vita familiare”.

Ida Scullar ha anche una bimba di 10 settimane, quindi Harry non ha mancato di chiederle qualche consiglio. Le ha chiesto se dopo questo periodo i neonati si calmano.

Mamma Ida l’ha rassicurato. Staremo a vedere se anche Archie si calmerà un po’ o meno.

JJ Chalmers amico dei duchi del Sussex, di recente, si è confidato con Hello dicendo:”ha detto che essere padre è incredibile, ma è un duro lavoro. Archie ha dormito per 24 ore come fanno tutti i bambini, e poi si è svegliato”.

Nel frattempo Meghan Markle è in congedo, quindi lontana dagli eventi ufficiali, forse parteciperà al Trooping The Colour.

Unimamme, cosa ne pensate delle parole di Harry sulla sua recente paternità di cui si parla su BBC?