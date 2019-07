Un bambino di un mese è stato abbandonato sui gradini di un appartamento con una nota inquietante come accompagnamento.

Il piccino è stato trovato avvolto in una maglietta con un bigliettino scritto dalla mamma, fuori dal complesso di appartamenti Willow Key a Orlando, in Florida, sabato scorso.

Bambino abbandonato davanti a un appartamento

Nel bigliettino lasciato insieme al piccolo c’era scritto che il bimbo era nato il 19 luglio scorso.

Inoltre si poteva leggere: “L’ho avuto in un bagno, il suo papà ha cercato di ucciderci. Per favore tenetelo segreto e portatelo in ospedale. Il padre è un uomo pericoloso. Mi spiace, ho cercato di pulirlo e nutrirlo.”

Althea Brown è la donna davanti al cui appartamento è stato lasciato il bimbo, mentre lei era al lavoro.

“Quando l’ho sentito avrei voluto essere lì. Magari potrei prenderlo io, non dico adottarlo, ma prenderlo in affido”.

“Per me è incomprensibile, non so se è una vicina o no o se è qualcuno che ha deciso di usare questo luogo come via di fuga.”

I vicini sono stati tutti interrogati per sapere se avessero visto nei paraggi una donna incinta.

Clive Petgrave ha detto di essere stata in cucina, a preparare la colazione, quando ha sentito piangere.

Tra di sé ha detto che non sarebbe dovuto esserci un bimbo così piccolo a quael piano, quando ha aperto la porta ha trovato il bimbo.

La polizia ha portato il bimbo all’Arnold Palmer Hospital for Children garantendo che il piccolo è in buona salute.

In Florida c’è l’iniziativa Safe Heaven dove le persone possono legalmente lasciare i loro bambini. Si tratta di luoghi come ospedali, stazioni dei pompieri.

Il sergente della polizia di Orlando, Eduardo Bernal, ha detto che la mamma di questo piccolo ha infranto la legge.

“In questo caso potrebbe trattarsi di negligenza” ha precisato.

Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su Metro.co.uk?

leggi anche > 3000 neonati abbandonati sono stati salvati da un nonno speciale (FOTO)