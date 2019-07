Un’influencer vende l’acqua usata della sua vasca da bagno. Le richieste sono state tantissime, in poco tempo tutto esaurito.

Un’influencer molto seguita sui social, su Instagram ha più di 4 milioni di followers, ha deciso di ricavare un profitto in un modo molto particolare. La ragazza ha deciso di mettere in vendita, sul suo sito e-commerce, un vasetto contenente dell’acqua. Si tratta dell’acqua che ha usato per farsi il bagno. In poco tempo tutte le scorte sono state vendute.

Influencer vende l’acqua: “Stavo solo pensando alla cosa più divertente che potrei vendere e che potrebbe effettivamente funzionare”

Belle Delphine ha deciso di vendere l’acqua usata nella sua vasca da bagno sul suo negozio on line al prezzo di 30 dollari. Nella dicitura sotto la foto del prodotto c’è scritto: “Non è potabile e dovrebbe essere usata solo per scopi sentimentali”.

Belle è una ragazza di 20 anni che è molto attiva su Instagram e Snapchat, è anche una cosplayer, si maschera da personaggi dei manga giapponesi.

Sul suo sito si legge: “Vivo nel Regno Unito piovoso, ventoso ed a volte soleggiato con la mia adorabile piccola famiglia di criceti di cui mi prendo cura. Adoro dipingere, disegnare, pattinare sul ghiaccio ed essere creativa. Mi piacerebbe possedere gli outfit da sogno, creare cosplay e look carini e sexy da condividere. Quindi grazie per avermi aiutato a realizzare questo sogno”.

Se vendere l’acqua del proprio bagno è un’iniziativa molto discutibile, il fatto che in soli due giorni i vasetti d’acqua siano stati tutti venduti deve far riflettere.

L’influencer ha scritto: “Non mi aspettavo che l’acqua della mia vasca da bagno potesse andare sold out. Ne farò dell’altra al più presto anche se è strano fare così tanti bagni in soli due giorni, non mi aspettavo proprio che così tante persone potessero essere interessate ma se volete, tornerò presto. Ne ho venduti più di 500 nei primi due giorni e ho esaurito le scorte. Stavo solo pensando alla cosa più divertente che potrei vendere e che potrebbe effettivamente funzionare, e credo che sia andata così”.

Poco prima di mettere in vendita l’acqua ha postato una foto su Instagram nella quale è ritratta, in costume, mentre si fa il bagno: “Sto vendendo il mio “BATH WATER” per tutti voi gamer boys, date un’occhiata al mio nuovo negozio”.

I commenti sotto la foto sono stati numerosi e molto diversi. Come riportato dal Daily Mail, alcuni hanno condiviso il loro stupore per l’abilità della ragazza di fare soldi: “Belle ha raggiunto un livello di potere così alto che può vendere l’acqua del bagno e ricavarne un profitto. Belle guarda la sua bolletta dell’acqua e dice “No, mi paghi“.

Un altro ha ammesso che ne comprerà in grandi quantità: “Acquisterò 10 galloni“, mentre un altro ha aggiunto: “Il fatto che la gente compra davvero questa roba è esilarante, la ragazza deve avere molto potere“.

C’è poi chi scherza: “A nome della comunità di Xbox declino rispettosamente la tua offerta, forse i giocatori della Play Station potrebbero accertarla”.

Ad altri la particolare iniziativa non è piaciuta: “Ecco perché sono riluttante ad avere una figlia” oppure “Questa generazione è onestamente triste“.

Belle pubblica regolarmente foto di se stessa vestita da anime e personaggi di videogiochi. Sul suo sito si possono comprare, oltra all’acqua, anche poster che mostrano Belle vestita con i costumi di cosplay.

Voi unimamme sapevate di questa iniziativa dell’influencer Belle Delphine?