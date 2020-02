Vanessa Bryant, moglie di Kobe Bryant, il campione della pallacanestro morto in un incidente in elicottero, ha condiviso immagini e video della figlia Gianna e del marito.

Sono passati 10 giorni dall’incidente in cui hanno perso la vita il campione Kobe Bryant insieme alla figlia Gianna di 13 anni e altre persone che erano con loro per uno spostamento in elicottero a Calabasas (Los Angeles).

Le parole della moglie di Kobe Bryant per la figlia commuovono

Vanessa Bryant sta cercando di affrontare il lutto dopo aver perso il compagno della sua vita e la figlia di 13 anni Gianna. Sul suo account Instagram Vanessa, di recente, ha pubblicato diversi filmati e foto dedicati alla figlia. In un messaggio con l’immagine della maglia numero 2 della bambina ha scritto: “Mia Gigi. Ti amo! Mi manchi. Ci hai insegnato a tutti che nessun atto di gentilezza è mai troppo piccolo. La mamma è ancora e sarà SEMPRE così orgogliosa di te mamma“. In un altro messaggio, invece, ha scritto: “mia Gianna. Dio, mi manchi. Sono stata così fortunata ad essermi svegliata per 13 anni con il tuo viso meraviglioso e il tuo sorriso straordinario. Vorrei che fosse stato così fino al mio ultimo respiro. La mamma ti ama fino alla follia”.

Infine, in un messaggio dedicato al marito, con l’immagine di Kobe Bryant sorridente ha scritto: “ Mi manchi così tanto. Mi manca il tuo ‘buongiorno principessa/regina’”.

Unimamme, anche voi vi siete commosse per questi strazianti messaggi pubblicati su Instagram?

