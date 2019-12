Un immigrato ha rischiato la vita per uno sconosciuto in pericolo.

Unimamme, oggi vi raccontiamo l’incredibile impresa di un migrante che ha salvato la vita a un uomo disabile a rischio della propria.

Un uomo immigrato in Spagna ha salvato uno sconosciuto da un pericolo mortale

Quella che stiamo per raccontarvi è una vicenda che proviene dalla Spagna dove un migrante ventenne di origine senegalese Gorgui Lamine Sow, stava vendendo collane, braccialetti e altri oggetti del suo paese d’origine a Denia, una città vicino ad Alicante, quando ha notato qualcosa di insolito, un potenziale pericolo. Erano appena trascorse le 2 del pomeriggio quando Gorgui ha visto del fumo uscire dalla finestra di un palazzo a 2 piani dove si era sviluppato un incendio. Il giovane si è arrampicato sulla facciata ed è entrato dal balcone per soccorrere un uomo disabile di 39 anni: Álex Caudeli Webster.

La situazione era drammatica, il fumo infatti aveva già invaso l’appartamento dell’uomo le cui grida d’aiuto andavano spegnendosi. Gorgui si è caricato l’uomo sulle spalle e l’ha portato fuori. Nel fratempo 2 soccorritori avevano portato una scala e così Gorgui e Álex Caudeli hanno potuto allontanarsi dall’incendio. Purtroppo l’uomo dell’appartamento aveva inalato molto fumo e aveva bruciature in varie parti del corpo. L’uomo è stato trasportato verso il primo ospedale disponibile e, successivamente, presso il nosocomio di Valencia dove gli è stata diagnosticata un’ustione all’esofago. Gorgui invece è scomparso subito dopo l’eroico salvataggio “è andato via subito e non abbiamo neanche potuto ringraziarlo” hanno detto i vicini “è stato molto coraggioso”.

“Ha salvato una vita. Álex era intrappolato perché non riesce a camminare. Ci piacerebbe sapere chi è la persona che lo ha salvato”. Alla fine, dopo 2 giorni di ricerche, un giornalista locale ha individuato l’eroe di quella giornata. Gorgui vive a Gandia insieme alla moglie e alla bimba di 3 mesi. Gorgui e la sua famiglia sono arrivati nel 2017 dall’Argentina e hanno deciso di stabilirsi sulla costa. Così, Alex e il suo salvatore si sono incontrati martedì scorso.“Mi ha salvato la vita si è arrampicato sulla facciata, ha buttato giù la persiana che stava ardendo e mi ha preso come fossi un sacco di patate. È riuscito a portarmi fuori di peso perché non posso camminare. Inoltre, soffro di vertigini e non riuscivo a stare fermo“. Alex ha raccontato che l’incendio è scoppiato a causa d una stufetta elettrica collocata nella sala da pranzo dell’appartamento.“Ho provato ad uscire sul balcone con il girello però sono andato a sbattere con la faccia sulla persiana” ha raccontato.

Gorgui, da parte sua ricorda: “c’era fumo e fuoco ma mi sono detto che non potevo avere paura perché c’era una persona là dentro e dovevo tirarla fuori. L’ho fatto perché me lo ha chiesto il cuore sono povero, non ho niente, ma sono forte e posso aiutare. Non mi piace vedere la gente soffrire”. L’uomo ha aggiunto: “sono scappato via perché mia moglie e mia figlia mi stavano aspettando per prendere l’autobus e non potevamo perderlo”. Per Gorgui la vita in Spagna non è facile, quest’uomo infatti non ha il permesso di soggiorno. “Abbiamo una stanza molto piccola a Gandia, non c’è la porta e fa molto freddo. Non abbiamo neppure un letto. Dormiamo tutti e tre su un materasso”. Dopo il suo gesto disinteressato pare che qualcosa si sia mosso e su Change.org è partita una petizione per fargli avere il permesso di soggiorno. Finora hanno firmato 71 mila persone su 75 mila. Il comune di Denia ha chiesto al prefetto di Alicante che a tutta la famiglia di Gorgui venga riconosciuta la residenza per il gesto eroico. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda raccontata su El Pais?

