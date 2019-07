Meghan Markle ha ricevuto molte critiche sui social per il modo in cui teneva in braccio il principino Archie, durante la prima uscita pubblica del piccolo.

Prima uscita pubblica per il piccolo Archie Harrison, l’ultimo arrivato della famiglia Reale inglese. Figlio del principe Harry e dell’ex attrice americana Meghan Markle, nato il 6 maggio e che qualche giorno fa è stato battezzato.

Come oramai spesso succede la Duchessa del Sussex ha ricevuto tantissime critiche sul suo ruolo di mamma, che per molti non sarebbe in grado di sostenere.

Le critiche l’accompagnano da quando si è saputo che sarebbe diventata la moglie di Harry. Critiche sul matrimonio, sulla sua gravidanza, sul parto e per ultimo sulle scelte che la Duchessa ha preso per il battesimo. A molti non è piaciuto che avessero scelto di fare una cerimonia molto intima e senza un fotografo ufficiale.

Critiche e polemiche per Meghan Markle: messo in discussione il suo nuovo ruolo di mamma

Mercoledì 10 luglio, Meghan Markle insieme ad Archie è andata ad assistere alla partita di polo per beneficienza che si è tenuta al Billingbear Polo Club in Wokingham. In questo evento benefico, il principe William ed Harry si sono sfidati in una partita di polo, uno sport tipicamente inglese.

All’evento era presente anche Kate Middleton con i tre figli, George, Charlotte ed il piccolo Loius.

Tantissime le foto “rubate” che ritraggono Meghan con in braccio Archie ed in compagnia del marito Harry. Foto di una famiglia normale in una giornata di svago e di divertimento.

Molti non hanno perso l’occasione di criticare la Duchessa nel suo ruolo di madre. Tantissime polemiche e critiche stanno investendo l’ex attrice.

Ad aver suscitato le critiche è il modo in cui Meghan tiene in braccio il figlio durante la prima uscita pubblica. Come riportato da Tpi, in molti hanno notato che Meghan non sembra molto a suo agio nel ruolo di mamma, che con difficoltà sembra tenere in braccio il piccolo con il rischio di farlo cadere.

Anche se il piccolo Archie era avvolto in una copertina bianca, c’è chi ha accusato Meghan di non aver pensato di usare anche un cappellino per proteggere Archie dal sole.

Critiche per una mamma alle prime armi che si sta abituando al nuovo ruolo. Inoltre c’è anche chi ha alimentato i pettegolezzi sul rapporto, non idilliaco, tra le due cognate, Meghan e Kate.

Nei commenti si legge, da parte di chi lo ha fatto notare, che Kate Middleton, presente all’evento in compagnia dei suoi tre figli, avrebbe potuto aiutare la neomamma. Invece la Duchessa di Cambridge sembrerebbe non aver aiutato Meghan, dedicandosi esclusivamente a badare ai suoi tre figli.

Voi unimamme seguite le vicende della famiglia reale inglese? Cosa ne pensate delle critiche che sono stati ricolte a Meghan Markle?