Meghan Markle regala i vestiti di Archie ai bimbi africani di Cape Town.

La duchessa di Sussex Meghan Markle, in visita in Sudafrica con il marito, il principe Harry d’Inghilterra, ha donato i vestiti del figlio Archie. Meghan ha voluto condividere gli abiti del suo bambino e lo ha fatto con le mamme di una associazione no profit di Cape Town.

Meghan Markle regala i vestiti di Archie

In questi giorni i duchi di Sussex Meghan e Harry sono in visita ufficiale in Sudafrica e con loro hanno portato anche il piccolo Archie, per il suo primo viaggio all’estero a pochi mesi di età. Con sé Meghan ha portato i vestitini del figlio per donarli ai bambini africani. La duchessa ha ricevuto tantissimi regali per la nascita del figlio, soprattutto abiti, talmente tanti che Archie non potrà indossarli tutti, perché nel frattempo sarà cresciuto. Così Meghan ha deciso di regalarli e non poteva esserci occasione migliore del viaggio in Sudafrica con marito e figlio.

Durante la visita in Sudafrica con il marito Harry e il figlioletto Archie, Meghan ha colto l’occasione per donare i vestitini del figlio alle mamme e ai bambini di un’organizzazione no profit di Cape Town, la mothers2mothers (m2m) che si occupa soprattutto di donne con l’Hiv, aiutandole a trovare un lavoro, e dei loro bambini.

Meghan ha portato con sé un borsone pieno di vestitini e li ha donati alle mamme dell’associazione, passando un po’ di tempo con loro, a parlare e giocare con i loro bambini. Per la duchessa di Sussex è stato un momento importante di condivisione. “È fantastico poterle condividere con altre famiglie, roba di casa mia che può essere d’aiuto per altre persone. Ti dà il senso della comunità“, commentato Meghan con entusiasmo.

La donazione di Meghan dei vestitini di Archie era stata giù annunciata dalla Casa reale britannica prima della partenza dei duchi su Sussex per il Sudafrica: “La duchessa è stata riempita di regali in occasione della nascita del figlio… Libri, giocattoli ma soprattutto abbigliamento”. “Archie cresce velocemente, tantissimi abiti non riuscirebbe mai neppure a metterseli“, aveva detto Meghan e così è arrivata la decisione di regalarli.

Quando Meghan è andata in visita alla organizzazione no profit mothers2mothers è entrata subito in sintonia con le mamme e i bambini che l’hanno accolta. La duchessa ha preso posto sulla sedia che le era stata riservata, nel cerchio formato con le altre madri, ma ha subito infranto il protocollo, assumendo un atteggiamento decisamente più informale e amichevole. Meghan è scesa dalla sedia per sedersi in terra sul tappeto in mezzo al cerchio, mettendosi a gambe incrociate e ha invitato anche le altre madri a farlo. Le altre mamme, all’inizio un po’ titubanti e in imbarazzo dopo un attimo di esitazione l’hanno seguita.

Poi la duchessa ha invitato i bambini a unirsi a loro per giocare con i giocattoli sul tappeto. “Archie non sarebbe voluto restare sulla sedia“, ha sottolineato. Quindi Meghan si è messa a parlare amabilmente e a scherzare con le altre mamme. Una donna ha le ha detto di aver visto la cerimonia del matrimonio con Harry in tv e che le è piaciuto moltissimo.

Le donne di mothers2mothers hanno anche parlato delle attività della loro organizzazione e del loro lavoro.

Dopo aver parlato con le mamme, Meghan Markle si è intrattenuta con bambini, giocando con loro. Attimi di tenerezza per la duchessa che ha capito subito come entrare in empatia con le altre donne, soprattutto se sono madri.

Prima di lasciare la sede dell’organizzazione no profit, Meghan ha lasciato due borsoni pieni di vestiti di Archie, come si legge nel post su Instagram dell’account ufficiale dei duchi di Sussex.

La notizia di Meghan che regala i visiti di Archie è stata data da Vanity Fair.

Che ne pensate unimamme del regalo di Meghan alle mamme africane?