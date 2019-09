Meghan e Harry sono in Africa da alcuni giorni e finalmente hanno pubblicato le prime immagini di Archie su Instagram.

Il piccolo, che ha 4 mesi e mezzi, è ritratto in braccio a Meghan mentre papà Harry prova a farlo parlare.

I duchi di Sussex in Africa con il piccolo Archie: le prime immagini

Lo avevano dichiarato da tempo, Harry e Meghan sono volati in Africa con il piccolo Archie nel loro primo viaggio ufficiale.

Archie che ricordiamo è nato il 6 maggio, è la prima volta che viaggia, nonostante abbia poco più di 4 mesi. E’ ufficialmente il più piccolo royal baby a fare un royal tour.

La prima destinazione del viaggio è stata il Sudafrica dove si fermano per una decina di giorni e dove il piccolo è stato anche “ribattezzato”. Archie ha infatti ricevuto un nome in una lingua sudafricana, Xhosa: Ntsika che significa “pilastro di forza”.

LEGGI ANCHE —> ARCHIE HARRISON: IL SIGNIFICATO DEL NOME DEL FIGLIO DI HARRY E MEGHAN

E’ di oggi una storia su Instagram, nel profilo ufficiale dei Duchi di Sussex, in cui si vede per la prima volta il piccolo Archie. Nel video Archie è in braccio alla mamma che cammina affianco ad Harry e Archie che sorridente ascolta il papà e alla fine sembra anche che gli risponda.

Che ne pensate unimamme, non è bellissimo?