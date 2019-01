Meteo del primo weekend di febbraio: arrivano neve e pioggia. Che tempo farà sull’Italia.

In arrivo sull’Italia freddo e precipitazioni, con neve al Nord e piogge al Sud, portate da una perturbazione proveniente dalla Francia. I meteorologi prevedono neve fino in pianura e abbondante sulle Alpi. Ecco che tempo farà sull’Italia questo weekend.

Meteo del primo weekend di febbraio: le previsioni

Sta per arrivare sull’Italia un fronte perturbato proveniente da Nord e dalla Francia che porterà freddo nei prossimi giorni, con un brusco calo delle temperature, neve anche in pianura e piogge sulle coste. Nel weekend prevarrà il maltempo quasi ovunque, anche con fenomeni intensi.

Un vortice proveniente dal Golfo di Biscaglia raggiungerà il Mediterraneo centrale e i settori occidentali dell’Italia già dalla serata di giovedì 31 gennaio. Il maltempo, tuttavia, sarà più forte a inizio weekend.

Nella giornata di venerdì 1° febbraio, la perturbazione proveniente dalla Francia interesserà soprattutto l’Italia settentrionale, la Sardegna e le regioni del medio alto Tirreno, con piogge e rovesci lungo le coste, mentre in montagna e sulla Pianura Padana nevicherà. Sulle Alpi le nevicate saranno abbondanti, mentre i fiocchi cadranno su tutta la Val Padana, imbiancando le città del Nord, in particolare quelle della Lombardia e le pianure centro-occidentali dal Piemonte. Pioverà lungo la costa tirrenica fino in Campania e anche in alcune zone dell’entroterra tirrenico, mentre le altre zone del Sud e il versante adriatico saranno prevalentemente asciutti, con nuvolosità irregolare. Da venerdì inizieranno a soffiare forti venti di Libeccio e Scirocco.

Nella giornata di sabato 2 febbraio il maltempo si sposterà verso Sud, mentre al Nord sarà variabile, sempre con piogge e nevicate in quota. Più frequenti saranno i rovesci al Nord-Est. La neve cadrà a quote più elevate, a 600-800m sulle Alpi occidentali e 800-1200m su quelle orientali. Pioverà al Centro Italia, con fenomeni più intensi sul versante tirrenico, mentre sono attesi temporali sulla Sardegna. Nevicherà sulla dorsale appenninica a 1.000-1.400 metri di quota. Al Sud il tempo peggiorerà sera sul basso Tirreno, con piogge che scenderanno fino alla Campania, alla Calabria e alla Sicilia settentrionale. Resteranno asciutte le coste ioniche e del basso adriatico. I venti saranno ancora forti tra sudovest e sudest.

Nella giornata di domenica 3 febbraio il tempo migliorerà, soprattutto al Nord Italia, eccetto qualche perturbazione sparsa ancora sulle Alpi e sulla dorsale emiliana. Il tempo sarà più instabile al Centro, con piogge sempre sul versante tirrenico, ma in sconfinamento su quello adriatico. Maltempo al Sud Italia, con fenomeni più frequenti e intensi sulle regioni tirreniche e ioniche. La neve cadrà sulla dorsale dai 1.000-1.500 metri di quota. I venti soffieranno da nordovest sulle isole maggiori.

In dettaglio le previsioni meteo del weekend del 2-3 febbraio 2019.

PREVISIONI METEO PER SABATO 2 FEBBRAIO

Italia Settentrionale: tempo instabile al Nord Italia con pioggia soprattutto al mattino sul Triveneto e poi sull’Emilia Romagna e in serata al Nord-ovest. Nevicherà sulle Alpi a partire dagli 700-1.200 metri di quota. Tempo generalmente nuvoloso, con venti forti meridionali. Le temperature, tuttavia, sono in aumento, con le massime comprese tra i 5° e i 9° C. Mar Ligure agitato. Mare Adriatico Settentrionale molto mosso.

Italia Centrale: cieli nuvolosi con tempo instabile al Centro, con piogge e locali rovesci su gran parte delle regioni, soprattutto sulla Sardegna e sul versante tirrenico, con nubifragi su Lazio e Toscana. Attese nevicate sulla dorsale appenninica sopra i 1.000/1.400 metri di quota. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 10° e i 15° C. Venti moderati meridionali

Mar Tirreno molto mosso. Mare Adriatico da agitato a molto mosso.Mar di Sardegna agitato. Canale di Sardegna molto mosso.

Italia Meridionale: tempo in peggioramento su Campania, Calabria e Sicilia, con piogge e temporali sparsi. Altrove tempo nuvoloso. Temperature in rialzo, con le massime tra i 16° e i 20° C. Venti moderati meridionali. Mar Tirreno Meridionale molto mosso. Stretto di Sicilia molto mosso. Mar Ionio molto mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 3 FEBBRAIO

Italia Settentrionale: tempo nuvoloso con piogge sparse e nevischio in montagna sui 600-1.000 metri di quota. In miglioramento in giornata con qualche schiarita. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 6° e i 9° C.

Italia Centrale: tempo instabile al Centro Italia, con piogge sparse sulla Sardegna e sulla Toscana, in estensione al pomeriggio sul Lazio e sul versante adriatico. Nevicherà sopra i 900-1.300 metri di quota. Le temperature scenderanno, con le massime tra i 9° e i 12° C.

Italia Meridionale: al Sud tempo variabile e a tratti instabile, con piogge sparse e intermittenti, in diminuzione alla sera. Le temperature scenderanno, con le massime comprese tra i 12° e i 16° C.

E voi unimamme, avete programmi per il primo weekend di febbraio? Tenete d’occhio le previsioni meteo!