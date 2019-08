TripAdvisor ha stilato una classifica dei migliori parchi divertimento in base alle recenzioni dei propri utenti. In Italia al primo posto c’è Leolandia.

Il sito di viaggi TripAdvisor ha stilato una lista sulle attrazioni più amate in Italia ed in Europa. In base ai voti degli utenti si è ottenuta una Top 10. In Italia il primo parco di divertimenti è Leolandia, che si piazza al quinto posto nella classifica europea.

La classifica dei migliori parchi di divertimento e dei parchi acquatici in Italia ed in Europa

TripAdvisor, in base alle recensioni dei propri utenti, ha stilato la classifica dei migliori parchi divertimento per bambini in Europa.

La classifica comprende i parchi a tema e quelli acquatici e propone tre diverse classifiche per i Traveler’s Choice Awards.

La prima classifica è una top ten Italiana che vede nella lista i migliori parchi divertimento e parchi acquatici d’Italia. Come riportato da il Corriere della Sera, la top ten si basa su di un algoritmo che prende in considerazione non solo la quantità, ma anche “la qualità delle recensioni degli utenti e l’andamento dei punteggi relativi nell’arco di dodici mesi”.

Le altre due classifiche vengono fatte per i parchi di tutta Europa. Le due classifiche racchiudono da un lato le proposte divertimento e dall’altra quelle a tema acquatico.

Secondo TripAdvisor, in Italia, per il terzo anno conseguivo, trionfa il parco divertimenti a tema dedicato ai bambini, anche quelli più piccoli, Leolandia. Il parco che si trova poco fuori le porte di Milano ha ricevuto molti commenti positivi per le sue attrazioni e per le zone tematiche. Leolandia si posiziona anche al 5 posto in Europa, aumentando la sua posizione di tre posti rispetto all’anno scorso.

Per quanto riguarda i parchi acquatici in Italia al primo posto c’è Odissea 2000, che si trova in provincia di Cosenza, a Rossano Calabro. Il parco si posiziona al terzo posto della classifica dei parchi acquatici più amati d’Europa.

In Europa a trionfare è il Siam Park di Tenerife, mentre il parco dei divertimenti più amato dai turisti internazionali in Europa è il Puy du Fou, un parco a tema caratterizzato da spettacolari rievocazioni storiche nella Regione della Loira. al quarto posto si trova il famoso Disneyland Paris, che si trova a Marne-la-vallée, a una trentina di chilometri da Parigi. In ottava posizione si colloca il Parco tematico Paultons, completamente dedicato a Peppa Pig.

Di seguito la classifica della Top Ten Italiana:

Leolandia, da tre anni il parco italiano più amato dagli utenti di TripAdvisor. Adatto a famiglie con bambini e con la possibilità di incontrare i personaggi dei cartoni animati, come i Super Pigiamini e Masha ed Orso. Gardaland, il parco di Castelnuovo del Gardasi trova al secondo posto nella classifica che raccoglie i parchi acquatici e dei divertimenti più amati in Italia. A partire dall’estate 2020, il parco accoglierà il primo Legoland Waterpark d’Europa. Si trova in 16° posizione della classifica Europea. Movieland, il parco a tema per scoprire tutti i segreti del cinema e non solo. AcquaPark Odissea 2000, il parco acquatico di Rossano Calabro, ed è il primo parco del Sud Italia in classifica. Ci sono scivoli, attrazioni e piscine per bambini. Etnaland, a Belpasso (Catania) in Sicilia. Rollercoaster e attrazioni per i più grandi si alternano ad esperienze come il laser show e ad alcune giostre perfette per le sfide, come la gara sui go kart. Le Vele è uno dei più grandi parchi acquatici in Italia con una superficie di 200mila metri quadrati ed oltre sei chilometri di scivoli. Acqua Verde, vicino a Cefalù, in Sicilia è sempre un parco acquatico con diverse attrazioni legate all’acqua come le piscine con le onde, il canyon river e il mozzafiato “inverter”, una discesa boomerang da fare a bordo di un gommone. Il Parco acquatico Cavour è immerso nel verde ed è colorato ogni anno da circa 1000 mila rose. L’Acqua Village, a Follonica in provincia di Grosseto, è un parco ispirato alle Hawaii con centinaia di metri di scivoli. La novità 2019 è Naheka, lo scivolo serpente: una discesa da fare totalmente al buio circondati da improvvisi giochi di luce colorati. Il Cavallino Matto, a Marina di Castagneto Carducci, un parco di divertimento che offre attrazioni per tutte le età.

Voi unimamme sapevate di questa classifica dei parchi di divertimento? Siete stati in questi parchi? Concordate con la classifica di TripAdvisor?