Una neonata è morta dopo la nascita, sul corpo presentava lesioni sospette, ora la nonna nega di aver saputo della gravidanza.

Si continua a indagare per scoprire la verità sulla morte di una neonata venuta alle luce sabato 18 gennaio e morta lunedì 21.

Neonata morta a Ostia

Sabato 18 gennaio Ludovica Lesi, una ventinovenne italiana, ma di origini svedesi, ha partorito in casa, da sola, una bambina di 3,250 kg di peso. e 54 cm di altezza. La piccola è morta lunedì 20 gennaio al Bambin Gesù di Roma a seguito delle gravi ferite presenti sul suo corpicino. La mamma, a quanto pare, ha tenuto tutti i suoi famigliari all’oscuro della gravidanza. La nonna della bimba, Inge Karlsson ha ribadito di non essere stata al corrente della gravidanza. A chiamare il 118 per avvisare dell’emergenza in corso è stata la 78enne, una donna svedese.

La donna ha raccontato ai soccorritori sopraggiunti nel quartiere Giardino di Roma, tra Vitinia e Acilia, di essere entrata nella stanza della figlia e di aver visto la bimba, con il cordone ombelicale ancora non reciso, a terra avvolta in un lenzuolo. La ventinovenne era arrivata a Roma dalla Germania, dove vive con in compagno, a sua volta all’oscuro della gravidanza, così come le sorelle maggiori di Ludovica. Ai carabinieri di Ostia la donna ha detto di non aver saputo di essere incinta. Secondo la sua versione la neonata è caduta in seguito al parto. I pm incaricati che hanno disposto l’autopsia del corpo della piccina non credono alla versione della mamma e infatti l’hanno messa agli arresti domiciliari. Il pubblico ministero Francesca Passaniti desidera scoprire la verità sulla dinamica dei fatti in attesa dei risultati dell’autopsia. Per la giornata di oggi è stato fissato l’interrogatorio di convalida davanti al giudice delle indagini preliminari. Unimamme, cosa ne pensate degli sviluppi di questa drammatica vicenda riportati su Roma Today?

