Una mamma di 30 anni ha partorito da sola in casa e avrebbe massacrato di botte la figlia neonata.

Unimamme, oggi vi dobbiamo parlare di un grave fatto di cronaca, una mamma di 30 anni, sabato 18 gennaio, ha partorito da sola, in casa, una bambina.

Mamma partorisce in casa: la bambina è morta

La donna ha partorito da sola, a Vitinia, una bambina che, purtroppo, oggi è morta dopo essere stata ricoverata in gravi condizioni al Bambin Gesù di Roma. Con lei c’era la mamma, ma qualcosa di molto brutto deve essere successo nelle prime ore di vita della neonata. Sono state le due donne a chiamare il 118 per chiedere aiuto. Quando sono arrivati i soccorsi si sono trovati davanti a una scena raccapricciante: c’era sangue ovunque e la bambina aveva ferite profonde.

Le donne hanno cercato di giustificarsi dicendo: “è caduta”, ma nessuno gli ha creduto e infatti sono state subito allertate le forze dell’ordine. Sul corpicino della bambina, ricoverata in gravissime condizioni c’erano segni compatibili con percosse sulla testa e sul corpo. La mamma, dietro disposizione della procura, è stata fermata con l’accusa di omicidio e, al momento, si trova ai domiciliari. Di questa vicenda si sta occupando il pm Antonella Giammaria. La donna, di origini svedesi, avrebbe detto alla polizia al momento dell’arresto: “non sapevo di essere incinta. Mia figlia è caduta per terra”. La piccina è stata trovata avvolta in un asciugamano, con il cordone ombelicale attaccato alla placenta. A dare l’allarme è stata la nonna della bimba che, entrando in casa, ha visto la figlia sdraiata a letto e la piccina a terra. Unimamme, cosa ne pensate di questa tragica storia di cui si parla su Huffington Post?

