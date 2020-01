La mamma della neonata morta pochi giorni fa dopo il parto in un ospedale torinese ha deciso di scriverle una lettera.

Unimamme, solo qualche giorno fa vi abbiamo parlato della vicenda di una giovane mamma, Sonia Marenesi e della sua piccola, morta poco dopo la nascita presso l’ospedale Maria Vittoria di Torino, in un caso ancora da chiarire.

LEGGI ANCHE —> “CELEBRO LA VITA CHE E’ STATA CREATA”: UNA MAMMA RACCONTA IL SUO LUTTO | FOTO

Neonata morta dopo il parto all’ospedale Maria Vittoria di Torino: le parole della mamma

La morte della bambina, secondo i famigliari, si poteva evitare, ma non è di questo che vuole parlare la sua mamma, nella lettera di cui vi riportiamo il testo.

“Sei e sarai per sempre la bimba che ci ha reso genitori. Mi sento in dovere di dirti grazie per tutte le bellissime emozioni che ci hai regalato, ci hai fatto vivere una favola nel vero senso della parola, con i tuoi mille calci, quelle mattine in cui alle 4 eri già sveglia pronta per fare colazione, con il tuo singhiozzo e per quel battito che sarà per sempre la canzone più bella della mia vita. Ti vogliamo ricordare per quella bimba che ci ha riempito il cuore. Ti amiamo molto, il tuo papà e la tua mamma».

LEGGI ANCHE —> “PRONUNCIA IL LORO NOME CON CORAGGIO”: MAMMA SCRIVE AI GENITORI IN LUTTO | VIDEO

Sul corpo della bambina è stata richiesta l’autopsia che potrà far luce sulle cause della morte. La gravidanza era ad alto rischio perché la mamma soffre di diabete e da quando aveva 16 anni veniva seguita dal suo medico proprio al Maria Vittoria.

Unimamme, vi siete commosse leggendo le parole di questa mamma riportate su La Stampa?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.