Una coppia di genitori cinesi ha abbandonato i figli presso l’aeroporto di Nanchino perché il personale non li faceva imbarcare a causa della febbre.

Unimamme, in Cina si sta scatenando la psicosi Coronavirus. Una coppia ha deciso di lasciare da soli, in aeroporto i figli a cui veniva impedito l’imbarco a causa della febbre.

Aumentano i controlli per arginare il coronavirus: una famiglia ne fa le spese

L’episodio si è verificato presso il Nanjing Lukou International Airpor, cioè l’aeroporto di Nanchino. La famiglia voleva volare da Nanchino a Changsha, con la Xiamen Airlines. Un testimone ha raccontato che il bambino aveva 38° di febbre. “La compagnia non ha consentito di imbarcarli, ma i genitori non erano d’accordo”. La coppia ha insistito per due ore al gate. Alla fine è stato consentito ai genitori di salire sull’aereo. Nel frattempo però era arrivata anche la polizia. I genitori però hanno deciso di lasciare i figli da soli in aeroporto.

Successivamente è stato permesso anche ai bambini di imbarcarsi e hanno trovato posto nella parte anteriore dell’aereo. Alla fine il volo ha avuto un ritardo di 3 ore. In Cina, a causa del Coronavirus sono già morte 41 persone, compreso il medico che curava i pazienti a Wuhan, ci sono invece 1287 infezioni. Unimamme, cosa ne pensate di questo caso estremo di cui si parla sul Daily Mail? Voi cosa ne pensate di questa severità nei controlli e del comportamento dei genitori? Voi cosa avreste fatto?

