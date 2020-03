Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di diversi lotti di frutti rossi per rischio chimico. Ecco i marchi ed i lotti da controllare.

Nuovo richiamo di un prodotto alimentare, anche questa volta l’avviso è stato pubblicato sul sito del Ministero per la Salute nella sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori dell’industria alimentare. Il richiamo di questa volta riguarda diversi marchi perché il prodotto è preparato da un’azienda che produce e confeziona per diversi marchi.

Richiamo frutti rossi: Marca e lotto da controllare

Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di numerosi lotti di bacche di goji per la presenza di livelli di insetticida e funghicida oltre i limiti di legge. Le bacche di goji, che sono oggetto di richiamo, sono state prodotte tutte dall’azienda Mainardi Nicola S.r.l., nello stabilimento di Lendinara, in provincia di Rovigo.

I marchi, i lotti e le date di scadenza del prodotto incriminato:

• Bacche goji confezionate in buste neutre da 2,5 kg. Il lotto è 190318079 con data di scadenza 31/03/2020.

• Bacche goji confezionate in buste da 500 gr con il marchio “La Conserviera”. Il lotto di produzione è 190314045 con data di scadenza 31/03/2020.

• Bacche goji confezionate in buste da 100 gr a marchio “Cuor di Frutta”. In questo caso i lotti sono diversi:

lotto 190219075 con data di scadenza 29/02/2020, lotto 190305008 con data di scadenza 31/03/2020 ed il lotto 190404070 con data di scadenza 30/04/2020.



Bacche goji confezionate in vassoi da 130 gr . I lotti sono: 190213019 con data di scadenza 29/02/2020, 190227031 con data di scadenza 29/02/2020, 190305021 con data di scadenza 31/03/2020, 190307093 con data di scadenza 31/03/2020, 190306017 con data di scadenza 31/03/2020, 190313049 con data di scadenza 31/03/2020, 190315013 con data di scadenza 31/03/2020, 190325111 con data di scadenza 31/03/2020, 190401005 con data di scadenza 30/04/2020.

. I lotti sono:

Il richiamo è stato necessario per la presenza di un pesticida ed un fungicida, rispettivamente il Carbofuran e l’Esaconazolo. In questi lotto, i valori delle due sostanze chimiche superano i valori stabiliti dal REG. CE 396/95 all’Art. 18 Comma 1. Come sempre il consiglio è quello di non consumare il prodotto, ma riportarlo al punto vendita dove lo si è acquistato per ottenere un rimborso od una sostituzione.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Avete mai consumato questo prodotto?

