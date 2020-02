Un nuovo richiamo è stato pubblicato sul sito del ministero per la salute. Riguarda una tipologia di capsule per caffè prodotte da una sola azienda.

Pubblicato un altro richiamo per delle capsule che servono per la preparazione di bevande calde, tra le quali il caffè. Il richiamo è stato necessario per la possibile contaminazione fisica della bevanda. Non è la prima volta che è necessario questo tipo di richiamo.

Richiamo capsule di caffè: marca e lotti da controllare

Sul sito del Ministero per la salute sono stati pubblicati tre richiami di alcune marchi di capsule che possono rilasciare delle piccole particelle di plastica nella tazza quando vengono usate. Le capsule sono state prodotte tutte nello stesso stabilimento, ma poi confezionati per marchi diversi: Conad Dolce Gusto, Caffè Leoni e Caffè Maseta.

I dati dei prodotti incriminati:

Denominazione di vendita : Capsule compatibili Dolce Gusto

: Capsule compatibili Dolce Gusto Nome o ragione sociale dell’OSA : Coind Società Cooperativa

: Coind Società Cooperativa Nome del produttore : Beyers Caffè Italia Srl (BCI)

: Beyers Caffè Italia Srl (BCI) Sede dello stabilimento: Via Marino Serenari 33H, 40013 Castel Maggiore (BO)

I marchi e le indicazioni per riconoscere i prodotti da non consumare:

• Caffè Leoni Dolce Gusto Classico capsule compatibili Lotto da L19159 a L19161 in 16CAPSX6AST. Scadenza a 18 mesi.

• Caffè Leoni Dolce Gusto Forte, capsule compatibili Lotto da da L19159 a L19161 in 16CAPSX6AST. Scadenza a 18 mesi.

• Caffè Maseta Gusto Supremo, capsule compatibili Lotto L19290 in 16CAPSX6AST. Scadenza da 18 mesi.

• Conad Dolce Gusto Ginseng Lotti da L19142 a L19339 (nessun richiamo di lotti L19288 a L19330) in 16CAPSX6A. Scadenza da 12 a 18 mesi.

• Conad Dolce Gusto Cortado Lotti da L19142 a L19339 (nessun richiamo di lotti L19318 a L19333) in 16CAPSX6AST. Scadenza da 12 a 18 mesi.

• Conad Dolce Gusto Orzo, Lotti da L19142 a L19339 (nessun richiamo di lotti L19323 a L19324) in 16CAPSX6. Scadenza da 12 a 18 mesi.

Come si legge sulla nota, il motivo del richiamo è il “rischio di avere piccole particelle di plastica nella tazza, rilasciate dalla capsula durante il processo di erogazione. Il consumo dei prodotti sotto menzionati potrebbe presentare un rischio per la salute in caso di ingestione di una piccola particella di plastica”.

Voi unimamma avete in casa questi prodotti? Eravate a conoscenza di questa notizia?

