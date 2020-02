La Coop ha pubblicato il richiamo di un lotto di vongole che vende in alcuni supermercati per presenza di batteri. Il lotto ed il marchio incriminato.

Un nuovo allarme alimentare è stato segnalato dalla Coop Alleanza, una delle aziende che si occupa della grande distribuzione, i cui supermercati sono presenti in tutta l’Italia. Il richiamo p stato necessario per un forte rischio microbiologico. L’Azienda ha comunicato il lotto e la scadenza per permettere ai consumatori di poter evitare di consumare l’alimento incriminato.

Richiamo vongole per rischio microbiologico: marca e lotto da controllare

Ai tanti richiami alimentari che provengono dalle aziende alimentari si è aggiunto quello che ha comunicato ieri la Coop Alleanza. Si tratta di un lotto di vongole che l’azienda vende nei propri supermercati. L’avviso si trova sul sito ufficiale della Coop, si tratta di Vongole o Lupini, dell’azienda New Copromo Srl, un’azienda che opera nella grande distribuzione di molluschi bivalvi di Fano, in provincia di Ascoli Piceno. Le vongole vengono vendute in retine da 500 grammi.

Il lotto da controllare è 0035C ed il prodotto ha scadenza il 04/02/2020.

Il motivo del richiamo è la presenza di Escherichia Coli oltre ai limiti che sono consentiti dalla legge. Se si consuma il lotto indicato, come evidenzia il comunicato, si potrebbe rischiare una intossicazione essendo che nel prodotto è presente questo batterio oltre i limiti di legge. L’azienda comunica di non consumare il prodotto con il lotto segnalato.

Il richiamo non riguarda tutti i supermercati italiani, i punti vendita Coop oggetto del richiamo sono:

• TITAN-COOP di San Marino SM

• ANDREA COSTA di Bologna BO

• RAVENNA – GALLERY di Ravenna RA

• IperCoop Centro borgo di Bologna BO

• IperCoop Città delle Stelle di Ascoli Piceno AP

• IperCoop CENT. D’ABRUZZO di San Giovanni Teatino CH

• IperCoop Lungo Savio di Cesena FC

• IperCoop Globo di Lugo RA

• CERVIA MAZZOTTI di Cervia RA

• Ipercoop MIRALFIORE di Pesaro PU

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo?

