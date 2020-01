Una catena di supermercati, diffusa in tutta l’Italia, ha diffuso una noto per il richiamo di una pasta ripiena da non consumare per rischio microbiologico.

Il 28 gennaio è stato pubblicato un nuovo richiamo di un prodotto alimentare che non deve essere consumato e nemmeno venduto. Ad effettuare il richiamo è la catena di supermercati che li vende nei propri negozi sparsi in tutta Italia.

Il prodotto viene richiamato per un possibile rischio microbiologico. Ricordiamo che è importante, a seguito delle segnalazioni, controllare il lotto e la data di scadenza dei prodotti segnalati che si hanno in casa, in modo tale da poterli smaltire ed evitare pericoli per la salute.

Richiamo pasta ripiena : Marca e lotto di produzione

La catena europea di supermercati discount di origine tedesca, presente nell’Unione europea con oltre 3.000 punti vendita, la Penny Market,ha ritirato dai suoi scaffali un lotto di pasta ripiena che vendono. Il prodotto incriminato è: “Tortelloni al prosciutto crudo a marchio Fior di Pasta”. Il richiamo è in via precauzionale, ma è meglio comunque non consumarlo se lo si ha già in casa.

I dati del prodotto incriminato:

• Denominazione di vendita: TORTELLONI PROSCIUTTO CRUDO 1 kg MARCHIO FIOR DI PASTA

• Marchio del prodotto: Fior di Pasta

• Nome o ragione sociale dell’OSA: Prodotto per Penny Market srl

• Lotto di produzione: 8619003884

• Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: IT R8V1Y CE

• Nome del produttore: Pastificio Davena srl

• Sede dello stabilimento: Via San Domenico Savio 66/68, Brusaporto – BG

• Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 09-02-2020

• Descrizione peso/volume di vendita: 1 kg

Il motivo del richiamo è una possibile contaminazione microbiologica. Nell’avviso, la catena di supermercati invita i clienti che hanno acquistato il prodotto a restituirlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso entro il 09/02/2020 (giorno della scadenza del prodotto). Inoltre specificano che i lotti diversi da quelli indicati non sono interessati dal richiamo. Infine si scusano per il disagio arrecato.

I negozi Penny Market si trovano in tutta Italia, ma come si legge sul loro sito, il richiamo interessa solo alcuni punti vendita: “Si precisa che il prodotto oggetto della comunicazione di Richiamo è stato distribuito unicamente nei Punti vendita delle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questi nuovi richiami? Avete controllato se avete questo lotto di tortellini a casa?

