Il ministero della salute ha pubblicato il richiamo dal mercato di un lotto di salame per rischio microbiologico. Il lotto e la marca incriminata.

Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un prodotto alimentare per rischio microbiologico. Il richiamo viene effettuato per tutelare la salute del consumatore finale. A volte vine fatto solo a scopo precauzionale, mentre altre volte è strettamente necessario.

Richiamo lotto di salame: i dettagli e la marca

Quando chi è incaricato di fare i controlli sui prodotti alimentari, gli operatori del settore alimentare o anche i consumatori si trovano davanti ad un prodotto che non è conforme alla legge o a quanto dichiarato sull’etichetta si deve provvedere al suo richiamo dal mercato. Il prodotto non deve essere consumato e riportato, se lo si ha ancora a disposizione, al punto vendita. Nella nota diffusa dal Ministero della Salute il prodotto richiamato è un lotto di salame del Salumificio Bertoletti. Il problema è una contaminazione microbiologica dovuta alla presenza di salmonella.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita : Salame prima qualità

: Salame prima qualità Marchio del prodotto:Salumificio Bertoletti srl

Bertoletti srl Nome o ragione sociale dell’OSA : Salumificio Bertoletti srl

: Salumificio Bertoletti srl Lotto di produzione : 251019

: 251019 Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore : Salumificio Bertoletti srl

: Salumificio Bertoletti srl Nome del produttore : Salumificio Bertoletti srl

: Salumificio Bertoletti srl Sede dello stabilimento : Via delle Boschine 6 – Graffignana

: Via delle Boschine 6 – Graffignana Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 20/04/2020

Dall’azienda fanno sapere che chiunque abbia ancora il prodotto in casa deve riportarlo al punto vendita.

Il batterio della Salmonella è il più comune tra i casi di infezioni trasmesse dagli alimenti. È presente in natura con oltre 2000 varianti, anche se i ceppi più diffusi nell’uomo sono la “salmonella enteritidis” e la “salmonella typhimurium”. A seguito di un’infezione da salmonella ci possono manifestare vari sintomi, febbre, vomito e diarrea. I principali veicoli di infezione sono l’acqua e i cibi contaminati.

Gli alimenti considerati più a rischio, come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità, sono le uova crude o poco cotte e i loro derivati, il latte crudo e i suoi derivati, la carne, soprattutto se poco cotta, e i suoi derivati, le salse e i condimenti per le insalate, i preparati per dolci e creme, la frutta e la verdura contaminate durante il taglio.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Cosa ne pensate? Lo avete in casa?