Richiamo dal mercato di note capsule per caffè | Marca e lotto | FOTO

Il richiamo dal mercato di divese capsule per fare il caffè con le macchine automatiche. La marca, i lotti ed i prodotti.

La cooperativa attiva nella grande distribuzione alimentare, la Conad, ha richiamato dal mercato un prodotto molto usato da tanti italiani. La causa è la probabile contaminazione da parte di un corpo estraneo. Uno dei rischi molto gravi che può nuocere alla salute del consumatore finale. Questa volta il richiamo è stato segnalato dalla Conad stessa che mediante un avviso sul loro sito ha comunicato ai consumatori il problema e cosa fare se si ha acquistato il prodotto incriminato.

Richiamo capsule caffè: i dettagli e la marca

La Conad Soc. Coop ha richiamato le capsule da caffè Conad che sono compatibili con alcune delle macchine per cafè più vendute, Nescafè e Dolce Gusto. Il motivo è la possibile presenza di un frammento di plastica nella bevanda.

La Conad, attraverso una nota pubblicata sul loro sito, ha dichiarato: “In rari casi, nei prodotti sotto indicati, è stato riscontrato al momento dell’erogazione un malfunzionamento della capsula che potrebbe generare il rilascio di un frammento plastico nella bevanda”.

I prodotti incriminati sono:

Caffè Espresso Intenso : 16 capsule- 96 gr. Lotto : 8003170066106

: 16 capsule- 96 gr. : 8003170066106 Caffè Espresso 100% Arabica : 16 capsule – 96 gr. Lotto : 800031700066090

: 16 capsule – 96 gr. : 800031700066090 Caffè Espresso Decaffeinato : 16 capsule – 96 gr. Lotto : 8003170066113

: 16 capsule – 96 gr. : 8003170066113 Orzo : 16 capsule – 96 gr. Lotto 8003170066120

: 16 capsule – 96 gr. 8003170066120 Caffè e Ginseng: 16 capsule – 96 gr. Lotto: 8003170068124

Nella nota della società è comunicato cosa fare se si ha acquistato uno o più dei prodotti richiamati: “Tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione appartenente ai suddetti prodotti, acquistati a partire dal mese di GIUGNO 2019, sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato“.

