Il Ministero per la Salute mette in guardia i consumatori sull’utilizzo dell’alluminio. Le sette regole da seguire per usare al meglio questo materiale.

Una precauzione molto importante è stata segnalata durante la trasmissione televisiva Striscia la Notizia. Durante un servizio, l’inviato Max Laudadio ha intervistato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che ha consigliato di “Non tenete incartato per ore neifogli di alluminio il panino del vostro bambino”. Un’affermazione molto importante che il viceministro ha spiegato meglio: “L’Istituto superiore di Sanità ha approfondito la ricerca. Si è scoperto che vengono prodotte concentrazioni di alluminio negli alimenti venuti a contatto, il fenomeno migratorio appunto. Bisogna informare la popolazione e quindi sul sito del Ministero saranno presenti indicazioni su come e quando usare questo metallo in cucina”.

Alluminio in cucina, i consigli per evitare rischi di contaminazione

Il Ministero della Salute tramite il suo sito ha avvito una campagna informativa sul corretto uso dell’alluminio. L’all’alluminio si usa spesso nel settore alimentare per la realizzazione di imballaggi e di recipienti che sono destinati agli alimenti. Serve per fabbricare pentole, vaschette mono uso, caffettiere e poi, forse la più conosciuta, i fogli di alluminio che da sempre si sono usati per avvolgere degli alimenti. La contaminazione del cibo avviene attraverso il fenomeno della migrazione, particelle si spostano da un posto ad un altro. Questo fenomeno è prevenibile attraverso dei semplici accorgimenti, come si legge sul sito del Ministero, “considerato che il rilascio di alluminio dai materiali a contatto è condizionato dalle modalità di uso e da altri fattori combinati, quali il tempo di conservazione, la temperatura e la composizione dell’alimento”.

LEGGI ANCHE > SALUTE E ALIMENTAZIONE: ALLARME ALLUMINIO NEL LATTE PER NEONATI

In soggetti che non hanno nessun problema il rischio “tossicologico dell’alluminio è limitato per via dello scarso assorbimento e della rapida escrezione”. Al contrario per la popolazione più vulnerabile, anziani, bambini sotto i 3 anni, soggetti con malattie renali e donne in gravidanza, c’è un vero e proprio pericolo per la salute.

In Italia esiste un Regolamento che va a disciplinare i materiali e gli oggetti di alluminio e le leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti. Si tratta del decreto ministeriale 18 Aprile 2007, n. 76 che prevede che in particolare i contenitori in alluminio devono riportare in etichetta una o più delle seguenti istruzioni:

non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore destinato al contatto per tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente solo per i seguenti alimenti:

Prodotti di cacao e cioccolato

Caffè

Spezie ed erbe infusionali

Zucchero

Cereali e prodotti derivati

Paste alimentari non fresche

Prodotti della panetteria

Legumi secchi e prodotti derivati

Frutta secca

Funghi secchi

Ortaggi essiccati

Prodotti della confetteria

Prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l’alluminio.

LEGGI ANCHE > RICHIAMO PRODOTTI DA FORNO PER RISCHIO CONTAMINAZIONE | MARCA E LOTTI | FOTO

Come affermato anche dal viceministro Sileri, “l’obiettivo è quello di informare i consumatori, ovvero la popolazione generale e gli operatori del settore alimentare circa il corretto uso dei materiali contenenti alluminio che vengono a contatto con gli alimenti. E’ necessario far comprendere alla popolazione che l’alluminio non è un materiale che comporta danni alla salute, ma è il suo utilizzo non corretto che può provocare rischi”.

LEGGI ANCHE > ALIMENTI PER BAMBINI CONTAMINATI: LA DENUNCIA CHE VIENE DALL’AMERICA

Il Ministeri ha realizzato una campagna informativa per far si che tutti siano a conoscenza delle regole da seguire per usare al meglio l’alluminio. Le regole sono sette e sono:

leggere l’etichetta e verificare che i prodotti in alluminio siano idonei al contatto con gli alimenti quindi seguire le istruzioni per l’uso, evitare di utilizzarli per alimenti fortemente acidi o fortemente salati (succo di limone, aceto, alici salate, capperi sotto sale ecc.), conservare gli alimentiin essi oltre le 24 ore solo a temperatura di refrigerazione o congelamento, conservare a temperatura ambiente anche oltre le 24 ore solo gli alimenti solidi secchi (caffè, frutta secca, paste secche, pane), non riutilizzare le confezioni monouso, non graffiare pentole, padelle e altri contenitori durante il loro utilizzo, non pulirli con prodotti abrasivi.



La campagna sarà pubblicata sul sito del Ministero e veicolata sui canali social istituzionali: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Inoltre, i principali siti web del settore alimentare, come Giallo zafferano, Cookaround, Sale&Pepe, DM Cucina e Tgcom cucina, veicoleranno la campagna per due settimane.

Voi unimamme eravate a conoscenza di queste notizie? Conoscevate le regole da seguire per usare al meglio l’alluminio?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.