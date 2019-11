Sul sito del Ministero per la Salute vengono pubblicati i richiami dei prodotti alimentari che, dopo opportune analisi, devono essere ritirati dal mercato perché potenzialmente dannosi per la salute del consumatore. A volte sono le aziende stesse che si accorgono che è successo qualche problema o sono le autorità competenti che decidono che un determinato prodotto non è sicuro per il consumatore. Grazie alla rintracciabilità, con lotto, data di scadenza è possibile identificare i prodotti non conformi e salvaguardare la salute del consumatore.

I motivi dei richiami sono diversi, può essere la presenza nel prodotto di corpi estranei, come pezzi di plastica, di metallo o anche di vetro oppure alti livelli di contaminazione da allergeni. Quest’ultima contaminazione è il motivo del richiamo di un prodotto alimentare dell’azienda Bio’s Merenderia.

Richiamo prodotti da forno: i dettagli e le marche

Come si legge sul sito dell’azienda, Bio’s Merenderia, i loro prodotti sono “rispettosi dell’ambiente e l’utilizzo esclusivo di alimenti provenienti da agricoltura biologica certificata”. L’azienda produce una vasta gamma di panificati: sfogliatine, snack, salati, crackers, fette biscottate, grissini e salatini con farine di cereali (grano, avena, farro, orzo e sagale) e di legumi (ceci, lupino e lenticchie).

Ad essere oggetto di richiamo sono le Treccine alla Pizzaiola Bio confezionate in porzioni da 150 grammi. Il motivo del richiamo è la contaminazione da allergene, in questo caso la senape. Il richiamo è stato reso noto oggi, 26 novembre. I lotti incriminati sono due:

Lotto di produzione: 3819 con data di scadenza 16-06-2020

Lotto di produzione: 3719 con data di scadenza 09-06-2020

Come sempre il prodotto non deve essere consumato e riportato nel luogo dove è stato acquistato, soprattutto se si è allergici alla senape.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Consamate questo prodotto in particolare?

