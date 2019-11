Il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo dal mercato di uvetta sultanina.

Un altro ritiro che riguarda un alimento, usato soprattutto in questo periodo pre-natalizio per dolci e piatti elaborati, è stato disposto dal Ministero della Salute. Si tratta dell’uvetta sultanina, conosciuta anche come uva passa, che ricordiamo ha origine prevalentemente greca, turca e iraniana.

Ritiro di uvetta sultanina per rischio chimico: fornitore e lotto interessato

L’uvetta sultanina oggetto del ritiro è prodotta in Turchia da Spinservice. La marca è Mister Sibamba ed è stata richiamata per un livello che supera i limiti di legge del livello di Ocrassina A. L’ocratossina A è una micotossina, prodotta da varie specie di funghi appartenenti ai generi Aspergillus e Penicillium e si ritrova principalmente nei cereali, nel caffè e nella frutta secca. La sua metabolizzazione avviene a livello del tubo gastroenterico ma l’organo più colpito è il rene. Ad alte dosi può essere anche immunotossica e cancerogena e può provocare danni all’intero organismo.

Il lotto interessato è il n. 450020556-14-1182 con scadenza 30 marzo 2021 ed è in vendita nei discount Eurospin nelle confezioni da 250 grammi.

Sia il Ministero che la catena consigliano di non consumare il prodotto ma di restituirlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.

Che dire unimamme, meglio essere informati.