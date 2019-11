Omogeneizzati ritirati dal mercato perché pericolosi. Allerta europea.

Sono stati ritirati dal mercato a livello europeo alcuni omogeneizzati per bambini prodotti in Germania con marchio dmBio. I vasetti sono venduti anche in Italia e in altri Paesi europei. Tutte le informazioni utili.

Omogeneizzati ritirati dal mercato

Il RASFF – Food and Feed Safety Alerts, sistema di allerta europeo sulla sicurezza alimentare, ha emesso un avviso in data 5 novembre 2019 con cui si dispone il ritiro cautelativo dal commercio di vasetti di omogeneizzati per bambini del marchio dmBio, prodotti in Germania e venduti anche in Austria, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Italia, Romania. Slovacchia e Ungheria.

Gli omogeneizzati sono stati ritirati perché potrebbero contenere particelle di plastica, come riporta l’avviso di RASFF.

Il richiamo riguarda i vasetti di omogeneizzati da 125 g contenenti carne di pollo per bambini dai 4 mesi di età, con scadenza il 21 gennaio 2021.

È stata la stessa ditta produttrice a decidere il ritiro dei suoi prodotti a seguito di controlli in azienda. “In base ad auto controlli della ditta di produzione, non si può escludere che piccoli pezzi di pellicola blu possano essere entrati nei prodotti“. Pertanto è stato disposto il richiamo a scopo cautelativo. In una nota l’azienda precisa che “la sicurezza e la qualità sono fondamentali. Nei casi in cui i test di laboratorio rivelino che il prodotto non soddisfa i requisiti di alta qualità del DM, i prodotti vengono ritirati dagli scaffali della catena e comunicati ai clienti. DM chiede ai clienti di non consumare il prodotto in questione e i negozi riprenderanno anche i prodotti che sono già stati aperti. Dm è molto dispiaciuta per quello che è successo e si scusa con i suoi clienti per questo inconveniente”. Come si legge nel comunicato citato da MeteoWeb. I prodotti restituiti verranno rimborsati spiega l’azienda nell’avviso.

Gli omogeneizzati sono prodotti dall’azienda tedesca DM che vende prodotti bio e diversi ha punti di vendita anche in Italia., al Nord: Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

L’avviso del ritiro sul sito web ufficiale dell’azienda.

Conoscete questi omogeneizzati unimamme? Li avete mai dati ai vostri bambini?