Ritiro dal mercato disposto per una crema idratante per neonati.

Nell’ottica di offrire un servizio utile alle mamme riportiamo l’allerta relativa ad una crema idradante per neonati a rischio biologico.

Richiamo crema idratante per neonati dall’azienda produttrice

Un lotto della crema per neonati prodotta dall’azienda di cosmetici Mixa del gruppo L’Oreal può contenere un batterio patogeno che può generare infezioni. A rischio soprattutto soggetti immunodepressi (neonati, anziani, persone malate) e persone con fibrosi cistica.

LEGGI ANCHE —> OMOGENEIZZATI RITIRATI DAL MERCATO PERCHE’ PERICOLOSI: MARCA E LOTTO

Il lotto è il numero 22S803 e la crema è “Mixa Bebè -Crème hydratante protectrice vitamine E + huile d’amande douce” il tubo da 100ml (codice a barre 3 058 325 050 054) della crema per pelli sensibili arricchita con Vitamina E e olio di mandorle dolci, per rischio microbiologico. Tale lotto, che risulta essere in vendita da agosto 2019, è individuabile tramite il numero sulla confezione impresso sulla saldatura del tubo, come mostrato nella foto.

Il richiamo dal mercato comunicato dalla società e visibile sul sito è stato pubblicato anche da Carrefour Francia. La crema è però acquistabile anche su Internet, ad esempio su Amazon quindi è il caso di fare attenzione anche da noi.

LEGGI ANCHE—> SCIROPPO PER LA TOSSE RITIRATO DALLE FARMACIE: MARCA E LOTTO

Inoltre in caso sia stata già acquistata è possibile restituirla e chiedere un rimborso. Nel richiamo è anche fornito un numero verde gratuito 0.800.74.65.70 contattabile tutti i giorni nell’orario compreso tra le 8 alle 20.

E voi unimamme conoscevate questa marca? La usate per i vostri bambini?