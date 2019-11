Richiamo prodotti ittici per rischio chimico e microbiologico | Marca e lotti | FOTO

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di due prodotti alimentari ittici, venduti in Italia.

Si moltiplicano negli ultimi tempi, le segnalazioni da parte dell’Autorità competente in merito al ritiro di prodotti alimentari, alcuni anche molto utilizzati. Nel caso in esame si tratta di prodotti ittici.

Richiamo prodotti ittici: i dettagli e le marche

Nel dettaglio, i prodotti alimentario oggetto del richiamo sono:

1- SEPPIE

Marchio: Delizie di Pescato Sottozero qualità extra

Denominazione: seppia indopacifica pulita congelata 20/40 IQF

Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio chimico

Data pubblicazione: 22 novembre 2019

Nel dettaglio del richiamo relativo al prodotto si legge la società che si occupa della commercializzazione che è la Urbis Food Srl. Inoltre si leggono diversi dettagli utili:

Lotto di produzione: 9D23 (lotto interno: 1902739)

il marchio dello stabilimento di produzione: 1144/INDIA

il nome del produttore: JJ SEA FOODS

la data di scadenza: 30 aprile 2021

descrizione del prodotto: sacchetti da 1 KG o sfuso

La merce non va consumata e può essere restituita al punto vendita è l’avvertimento del Ministero.

La causa del richiamo è la presenza di livelli di Cadmio superiore ai limiti di accettabilità. Il cadmio è un metallo presente in mare principalmente a causa dell’uomo (attività minerarie, industrie metallurgiche, fertilizzanti, ecc.). I principali accumulatori di cadmio sono i molluschi. La tossicità del cadmio, come di altri metalli pesanti, è soprattutto per reni, fegato e sistema nervoso.

2- COZZE

Marchio: SELEX SPA VIA C. COLOMBO 51 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

Denominazione: COZZE CILENE SGUSCIATE PRECOTTE SURGELATE 250G.

Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio microbiologico

Data pubblicazione: 22 novembre 2019

Nel dettaglio del richiamo relativo al prodotto si legge la società che si occupa della commercializzazione che è la SELEX SPA. Inoltre si leggono diversi dettagli utili:

Lotto di produzione: RD17

il marchio dello stabilimento di produzione: IT 26 CE

il nome del produttore: PANAPESCA SPA

la data di scadenza: marzo 2021

descrizione del prodotto: 250g

La merce non va consumata e può essere restituita al punto vendita per la sostituzione è l’avvertimento del Ministero.

La causa del richiamo è l’esito positivo delle analisi per la ricerca di Salmonella spp in una delle 5 unità campionarie analizzate.

La salmonella, come sappiamo, è molto comune in caso di infezioni alimentari. In natura ne esistono più di 2000 varianti o sierotipi ma due sono i ceppi più diffusi: la Salmonella Enteritidis e la Salmonalle typhimurium responsabili di forme cliniche a manifestazione grastroenterica.

E voi unimamme, utilizzate mai prodotti ittici congelati o precotti? Facciamo attenzione soprattutto ai richiami disposti dal Ministero.

