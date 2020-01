Il Ministero per la Salute ha pubblicato il richiamo di un prodotto biologico, delle uova, per rischio microbiologico. Ecco i lotti interessati.

Sul sito del Ministero della salute è stato pubblicato un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari che riguarda diversi lotti di un alimento biologico. Il richiamo di questi lotti si è reso necessario a seguito di controlli che hanno evidenziato la possibile contaminarne microbiologica del prodotto. La tutela della salute del consumatore finale è l’obiettivo dei richiami.

Richiamo uova biologiche : Marca e lotti di produzione

Un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari è stato lanciato dal portale del Ministero della salute nella sezione dedicata agli Avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, gli OSA. Sul sito del Ministero vengono pubblicati anche i richiami dei prodotti che a seguito dei controlli dell’OSA non possono essere venduti o se il consumatore li ha già in suo possesso non devono essere consumati. L’OSA oltre a dare notizia al consumatore del richiamo sul sito del Ministero deve apporre della cartellonistica nei punti vendita dove viene venduto il prodotto che deve essere ritirato dal mercato.

Il richiamo riguarda diversi lotti di uova biologiche a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori. Il richiamo interessa una serie di lotti di uova prodotte dall’azienda agricola biologica “Olivero Claudio“ nello stabilimento in provincia di Cuneo, in Piemonte. Il richiamo riguarda sia le confezioni da quattro uova sia quelle da sei uova ma anche le uova sfuse, tutte con data di scadenza fissata al 28 gennaio 2020.

I dati del prodotto incriminato:

• Denominazione di vendita: Uova Biologiche

• Marchio del prodotto: Olivero Claudio

• Nome o ragione sociale dell’OSA: Azienda agricola Olivero Claudio

• Lotto di produzione: 1A130120; 1A140120; 2A130120; 2C130120; 2C140120

• Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: Olivero Claudio

• Nome del produttore: Olivero Claudio

• Sede dello stabilimento: via Rigrasso n.9

• Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 28 gennaio 2020

• Descrizione peso/volume di vendita: confezioni da 4 uova, confezioni da 6 uova ed uova sfuse.

L’azienda non ha specificato in dettaglio il motivo del richiamo, ha solo fatto sapere che c’è stata una contaminazione microbiologica. Il produttore invita i consumatori a restituire i prodotti con i lotto sopra indicati al punto vendita, dive verrà rimborsato o gli verrà dato un altro lotto e comunque a non consumare le uova incriminate.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Avete mai consumato questo prodotto?

