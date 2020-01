Il richiamo dal mercato di un prodotto biologico che viene usato sopratutto in pasticceria. Il richiamo è stato necessario per rischio chimico.

Il Ministero della salute ha pubblicato il richiamo di un prodotto alimentare dal mercato italiano. Il richiamo alimentare è una procedura obbligatoria quando un’azienda sa che un prodotto non può essere commercializzato. Quando l’operatore alimentare o le autorità competenti scoprono che alcuni prodotti alimentari sono pericolosi, oppure potenzialmente pericolosi si mette in atto un richiamo alimentare in modo da informare e tutelare il consumatore finale. I motivi del richiamo sono diversi, questa volta si tratta di un rischio chimico.

Richiamo prodotto biologico: i dettagli del prodotto incriminato e la marca

Il richiamo diffuso dal Ministero della salute riguarda un prodotto biologico. Si tratta del burro di arachidi biologico BioKitchen prodotto da Clearspring.

I dati del prodotto incriminato:

• Denominazione di vendita: Organic Peanut Butter Crunchy

• Marchio del prodotto: Clearspring

• Nome o ragione sociale dell’OSA: Mediterranea srl

• Lotto di produzione: E193894

• Nome del produttore: Clearspring LTD

• Sede dello stabilimento: 19A Acton Park Estate, London W3 7QE, united Kingdom

• Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 30-11-2022

• Descrizione peso/volume unità di vendita: confezione da 6 vasetti in vetro da 350 gr

LEGGI ANCHE > RICHIAMO SALAME PER RISCHIO MICROBIOLOGICO | MARCA E LOTTO | FOTO

Il prodotto incriminato è stato richiamato per rischio chimico poiché è stata rilevata la presenza di aflatossine superiori ai limiti fissati dalla legge. Chiunque abbia acquistato il burro d’arachidi oggetto del richiamo non deve consumarlo, poiché le aflatossine sono micotossine particolarmente pericolose per la salute.

Le aflatossine un gruppo di micotossine che è il più pericoloso per la salute umana e animale, in quanto si possono accumulare nel fegato (organo bersaglio) e hanno effetti carcinogeni e immunosoppressori. Le patologie che si possono sviluppare sono carcinoma primario, epatite cronica accompagnata da epatomegalia e cirrosi.

LEGGI ANCHE > RICHIAMO CONFETTI PER RISCHIO ALLERGENE | MARCE E LOTTO | FOTO

Le aflatossine possono essere di diverso tipo e si trovano in alimenti cone la frutta secca ed essiccata/frutta a guscio e prodotti derivati: pistacchi, arachidi, mandorle, ingredienti per gelati a base di frutta a guscio. Inoltre si possono trovare nel latte e prodotti derivati: latte HT, latte fresco pastorizzato, latte crudo al dettaglio (con esclusione del latte crudo in allevamento). La legge stabilisce dunque dei limiti per le aflatossine negli alimenti in commercio così che l’esposizione possa essere mantenuta più bassa possibile.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Avete mai consumato questo prodotto?