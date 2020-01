Richiamo confetti rossi di nota marca per rischio allergene. Il richiamo è in via precauzionale, i dettagli e la marca del lotto incriminato.

La catena di supermercati Carrefour ha diffuso una nota nella quale invita i consumatori a non consumare un lotto di confetti a scopo precauzionale. Il motivo del richiamo è la presenza di un colorante a concentrazioni più elevate di quelle previste dalla legge.

Richiamo confetti: i dettagli e la marca

Un prodotto alimentare non conforme alle leggi non dovrebbe mai uscire dall’azienda che lo produce, ma se ciò capita l’operatore si deve effettuare un richiamo dello stesso cercando di comunicare all’acquirente di non consumare il prodotto incriminato. Il richiamo che è stato diffuso da Carrefour riguarda un lotto di confetti rossi dell’azienda Pelino.

LEGGI ANCHE > RICHIAMO SALAME PER RISCHIO MICROBIOLOGICO | MARCA E LOTTO | FOTO

I dati del prodotto incriminato:

• Denominazione di vendita: Confetti con mandorla rossi (Avola media)

• Marchio del prodotto: Confetti Pelino

• Nome o ragione sociale dell’OSA: Mario Pelino srl

• Lotto di produzione: LD 1986C10RR

• Nome del produttore: Mario Pelino srl

• Sede dello stabilimento: Via Stazione Introdacqua, 5567039 (AQ)

• Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 08/2022

• Descrizione peso/volume unità di vendita: scatola 250 gr

Il motivo del richiamo è la presenza di di livelli del colorante rosso cocciniglia E124 superiori ai limiti di legge. In via cautelativa, si raccomanda di non consumare i confetti con il numero di lotto segnalato e restituirli al punto vendita d’acquisto.

LEGGI ANCHE > RICHIAMO DAL MERCATO DI NOTE CAPSULE DI CAFFE’ | MARCA E LOTTO | FOTO

L’additivo E124 rosso cocciniglia è un colorante di sintesi che viene usato spesso nell’industria alimentare dell’Unione Europea, ma è proibito negli Stati Uniti, in Norvegia e Svezia.

Il colorante può scatenare reazioni allergiche ed eruzioni cutanee agli allergici all’acido acetilsalicilico, la comune aspirina, e ai soggetti asmatici. Si trova comunemente in caramelle, paste, biscotti, sciroppi, bibite, dolci, gelati, ghiaccioli, marzapane e gelatine.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Comprate i confetti dell’azienda?