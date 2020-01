Il ministero della Salute ha comunicato dei nuovi richiami di uova contaminate. Il richiamo è in via precauzionale, ma è bene controllare.

Qualche giorno fa il ministero della Salute aveva pubblicato un richiamo di ben 5 lotti di uova biologiche prodotte dall’Azienda Agricola Olivero Claudio nello stabilimento di Monasterolo Di Savigliano, in provincia di Cuneo, in via Rigrasso n° 9. Il provvedimento si è reso necessario a causa di una contaminazione microbiologica. L’allarme per le uova prodotte in questo stabilimento è continuato nei giorni seguenti, infatti il Ministero per la Salute ha pubblicato il richiamo anche per altre uova confezionate per altri marchi dall’azienda di Cuneo.

Nuovi richiami uova contaminate: Marche e lotti

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo precauzionale di alcuni lotti di uova biologiche fresche di vario calibro vendute con i marchi Amadori, Verso Natura Conad e Cascina Italia per una sospetta contaminazione microbiologica. Tutte le uova sono state prodotte dall’Azienda Agricola Olivero Claudio.

I dati dei prodotti incriminati:

• AMADORI: UOVA DA AGRICOLTURA BIOLOGICA: lotto n° 5528139926 con scadenza 8 febbraio in confezione da 4 uova da agricoltura biologica – vario calibro.

• CASCINA ITALIA: UOVA BIOLOGICHE: lotto n° 5528139926 con scadenza 8 febbraio in confezione da 4 uova biologiche – vario calibro.

• CONAD: VERSO NATURA – UOVA BIOLOGICHE: lotto n°5528139926 con scadenza 8 febbraio in confezione da 2 ed in confezione da 6 uova biologiche – vario calibro.

Il Ministero della Salute raccomanda i consumatori che avessero già in caso i lotti e i marchi e indicati di non consumare il prodotto e di riconsegnare al punto vendita.

Il richiamo è a scopo cautelativo per sospetta contaminazione microbiologica.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questi nuovi richiami? Avete controllato se le avete in casa?

