Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo per un lotto di salsa di pomodoro per rischio fisico. Il marchio ed il lotto contaminato.

Per fortuna sul sito del Ministero vengono pubblicati i richiami dei prodotti alimentari che hanno dei problemi e quindi è importante che non vengano venduti e che il consumatore, se lo ha in casa lo smaltisca senza consumarlo. Questa volta è stato pubblicato il 20 aprile 2020 il richiamo di una conserva alimentare molto usata da noi italiani.

Richiamo salsa di pomodoro: marca e lotto da controllare

Il richiamo pubblicato sul sito del Ministero riguarda un lotto di salsa pronta che viene distribuito sul mercato dalla nota catena supermercati Iper. Il prodotto richiamato è il “Pomodoro Datterino Salsa Pronta”. Viene prodotto nello stabilimento di Vittoria, in provincia di Ragusa e viene imbottigliata per Iper . Il nome del produttore è Bottega di Sicilia S.r.l. Per riconoscere il prodotto è importante individuare il lotto di produzione e la data di scadenza.:

• Il lotto di produzione è D304/19

• la data di scadenza o termine minimo di conservazione corrisponde invece con due valori: 31/10/22 ed il 31/12/22.

Il prodotto richiamo è un lotto di salsa già pronta venduta in bottiglie di vetro da 300ml ed è stato richiamato dal produttore in via precauzionale a causa di un possibile rischio fisico per i consumatori, presenza di vetro. Il produttore ha già provveduto al rituro dagli scaffali dei negozi delle confezioni invendute, ma per chi avesse già acquistato alcune bottiglie del lotto interessato è pregato di non consumare il prodotto ma di restituirlo al punto vendita.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questi nuovi richiami? Avete controllato se avete questo lotto di salsa pronta?

