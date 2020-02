Richiamo Coca Cola per rischio fisico: pezzi di vetro all’interno delle bottiglie. Ecco i lotti interessati.

Una serie di diversi avvisi di richiamo sono stati pubblicati sul sito web del Ministero della Salute per le bottiglie Coca Cola Original Taste e Coca Cola Zero Zuccheri. Si tratta della bevanda contenuta nelle bottigliette di vetro, sia in quelle della versione classica che in quella a zero zuccheri. Il richiamo con ritiro dal mercato è stato disposto perché potrebbero esserci dei frammenti di vetro nella bevanda. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Richiamo Coca Cola per rischio fisico: vetri nella bevanda

Sulla pagina dedicata ai richiami dei prodotti alimentari per motivi di sicurezza del sito web del Ministero della Salute sono stati pubblicati in data odierna diversi avvisi di richiamo di confezioni in bottiglia di vetro di Coca Cola. Si tratta della versione nelle bottigliette della famosa bevanda, non diffusa come un tempo ma comunque venduta in supermercati e negozi di alimentari, stazioni di servizio e bar. Nello specifico si tratta delle bottigliette di Coca Cola Original Taste e Coca Cola Zero Zuccheri. La prima riguarda la confeziona classica, quella nel cartone rosso, la seconda quella light, con cartone di colore nero.

LEGGI ANCHE –> RICHIAMO PASTA SFOGLIA PER RISCHIO ALLERGENE | MARCA E LOTTO | FOTO

Le confezioni della bevanda analcolica più acquistata sono state richiamate dal produttore per “rischio fisico“, come si legge sul sito del Ministero della Salute che significa che il prodotto presenta residui, parti o frammenti che possono provocare una ferita o lesione. Nel caso specifico, il rischio è dato dalla presenza all’interno delle bottigliette e dunque della bevanda di corpi estranei, filamenti di vetro.

Coca Cola Original Taste, i dati del prodotto ritirato:

Denominazione di vendita: Bevanda analcolica

Marchio del prodotto: Coca Cola Original Taste

Nome o ragione sociale dell’OSA e del produttore: Coca Cola HBC Italia S.r.l.

Lotti di produzione: L191218, L191219, L191220, L191221, L200107, L200108, L200109 .

. Sede dello stabilimento: Nogara, Verona

Data di scadenza o termine minimo di conservazione (rispettivamente ai lotti indicati sopra): 17-12-2020, 18-12-2020, 19-12-2020, 20-12-2020, 06-01-2021, 07-01-2021, 08-01-2021

Descrizione peso/volume di vendita: Bottigliette di vetro da 20 cl, confezione da 6.

Nell’avviso i consumatori sono invitati a verificare il numero di lotto riportato sul collo della bottiglia: qualora rispondesse a quelli coinvolti, i consumatori sono invitati a non consumare la bevanda e contattare il numero verde dell’azienda per la sostituzione: 800.534.934.

Coca Cola Zero Zuccheri, i dati del prodotto ritirato:

Denominazione di vendita: Bevanda analcolica

Marchio del prodotto: Coca Cola Zero Zuccheri



Nome o ragione sociale dell’OSA e del produttore: Coca Cola HBC Italia S.r.l.

Lotti di produzione: L200109 .

. Sede dello stabilimento: Nogara, Verona

Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 10-07-2020

Descrizione peso/volume di vendita: Bottigliette di vetro da 20 cl, confezione da 6.

Nell’avviso i consumatori sono invitati a verificare il numero di lotto riportato sul collo della bottiglia: qualora rispondesse a quelli coinvolti, i consumatori sono invitati a non consumare la bevanda e contattare il numero verde dell’azienda per la sostituzione: 800.534.934.

Capito tutto unimamme?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.