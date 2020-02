Il sito del ministero della Salute ha pubblicato il richiamo per un lotto di pasta sfoglia che viene usato per produrre ravioli o involtini.

Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare, tutelare il consumatore, la sua salute, è importante ed per questo che vengono effettuati i controlli sugli alimenti che vengono messi in vendita nella grande distribuzione. Il Ministero della Salute, ha dedicato una pagina, sul suo sito internet, nella quale segnala i richiami dei prodotti alimenti che vengono comunicati da parte degli operatori del settore alimentare (OSA).

Richiamo pasta sfoglia: marca e lotto da controllare

Il richiamo che è stato diffuso sul sito del ministero della Salute riguarda diversi lotti di sfoglie congelate che servono per preparare involti o ravioli. E’ stata l’azienda produttrice a lanciare l’allarme, il rischio è la presenza di un allergene che non è dichiarato in etichetta. Per la legge italiana, tutti gli ingredienti che servono per la preparazione di un alimento devono essere segnalati in etichetta e gli ingredienti che possono causare allergie, come glutine o latte, devono essere evidenziati. In questo modo il consumatore che ha allergie sa cosa può consumare e cosa evitare.

I dati del prodotto incriminato:

• Denominazione di vendita: Spring Roll Pastry (Sfoglie per involtini/ravioli congelati)

• Marchio del prodotto: Spring Home

• Nome o ragione sociale dell’OSA: Uniotrafe S.p.a. – Via E. Mattei, 1 20068 Peschiera Borromeo (MI)

• Lotto di produzione: Tutti (vedi TMC – termine minimo di conservazione)

• Nome del produttore: Tee Yilh Jia Food manufacturing Pte Ltd (SIngapore)

• Sede dello stabilimento: 1 Senoko Road, Tee Yih Jia Building, Singapore 758134

• Descrizione peso/volume di vendita: Spring Roll Pastry da 550 gr, 275 gr, 400 gr e 250 gr.

Il motivo del richiamo, come comunicato dal produttore, Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd, è la presenza di latte non dichiarato in etichetta.

Sono interessati tutti i prodotti con i termini minimi di conservazione fino al 08/02/2023 e con le seguenti caratteristiche:

• FTYJ01, in confezione da 30 sfoglie, 30x550g (250 mm)

• FTYJ02, in confezione da 40 sfoglie, 20x550g (215 mm)

• FTYJ03, in confezione da 20 sfoglie, 40x275g (215 mm)

• FTYJ04, in confezione da 50 sfoglie, 40x400g (150 mm)

• FTYJ05, in confezione da 50 sfoglie, 40x250g (125 mm)

• FTYJ27, in confezione da 50 sfoglie, 20x550g (190 mm)

Si tratta di un richiamo precauzionale, a cui devono prestare attenzione le persone allergiche o intolleranti a latte e lattosio, che sono invitate a restituire il prodotto al punto vendita d’acquisto. Per i consumatori che non soffrono di tali intolleranze il prodotto è sicuro.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Avete mai consumato questo prodotto?

