Ricostruito il cuore di una bambina di 21 mesi. Intervento eccezionale al Gaslini di Genova.

I grandi successi della medicina in Italia. All’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova è stato ricostruito il cuore a una bambina di 21 mesi. Un’altra bambina è stata curata dalla fibrosi cistica grazie a un farmaco sperimentale messo a punto dalla ricerca finanziata con Telethon. Storie che sono un vanto della scienza medica in Italia.

Ricostruito il cuore di una bambina di 21 mesi

Le sue condizioni erano gravissime a causa di una malformazione al cuore congenita che alcuni ospedali avevano ritenuto impossibile da correggere. Una bambina di 21 mesi, però, è stata salvata lo stesso grazie a un intervento chirurgico eccezionale effettuato all’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova con cui le è stato ricostruito il cuore. La cardiopatia è stata corretta e ora la bambina, che abita nel Nord Italia, sta bene ed è potuta tornare a casa e a una vita normale. E pensare che alla piccola era stato rifiutato anche il doppio trapianto cuore-polmoni per via delle sua situazione difficilissima, per la quale alcuni medici pensavano non ci fosse più nulla da fare. Grazie a un eccellenza di sanità pediatrica come il Gaslini la bimba, pur con le dovute attenzioni e cure a cui dovrà probabilmente sottoporsi, può vivere come tutti gli altri bambini.

L’eccezionale intervento chirurgico sulla bambina è avvenuto lo scorso 2 dicembre ed è stato condotto dal dottor Giuseppe Pomè. I medici direttori dei reparti di Cardiologia e Pneumologia non hanno riscontrato controindicazioni all’intervento, sebbene ad alto rischio. L’operazione è consistita in una correzione biventricolare con ricostruzione del cuore della bambina, con le quattro normali cavità cardiache e con le rispettive valvole. I medici hanno corretto anche le anomalie del deflusso del sangue delle vene polmonari e delle vene del circolo sistemico. In questo modo il cuore ha iniziato a funzionare normalmente. Il decorso operatorio non ha avuto complicazioni e la bambina ha ripreso a respirare autonomamente, senza bisogno di ossigeno, e ad alimentarsi per bocca.

LEGGI ANCHE –> UNA BIMBA CON UN TUMORE È SALVA GRAZIE A UN OLOGRAMMA DEL CUORE – FOTO

“Oggi nostra figlia è una bambina che inizia nuovamente a vivere”, hanno detto i genitori a Repubblica. “Inizia a mangiare vero cibo, inizia a giocare, ci abbraccia. Non ci sono parole per ringraziare il Gaslini – hanno aggiunto – qui nostra figlia è nata un’altra volta!”.

Un caso che avuto successo e che non è l’unico in una sanità pubblica, come quella italiana, che si tende a criticare ma che invece è un’eccellenza mondiale. Certo delle criticità, soprattutto per tagli e scarsità di strumenti e di personale ci sono, soprattutto in alcune zone d’Italia ma che non devono diventare il motivo per oscurare i punti di forza.

Un’altra bambina salvata da un caso raro di fibrosi cistica

L’altro successo della nostra sanità, e della ricerca quando viene finanziata, riguarda il caso di una bambina di 4 anni, nata nel 2015 a Firenze, di nome Camilla, malata di fibrosi cistica. e seguita dal Meyer di Firenze. La fibrosi cistica è una malattia gravissima che un tempo lasciava pochissime speranze di vita, ma che oggi si può almeno in parte curare grazie ai progressi delle terapie, anche in Italia. Alla bambina era stata diagnosticata la fibrosi cistica subito, grazie allo screening neonatale. Il suo caso, però, era particolare a causa di un profilo genetico inedito sul quale i medici non erano in grado di dare risposte e che richiedeva un trattamento specifico.

Per curare Camilla si è messo in moto un team multidisciplinare di ricerca, formato da esperti di diverse città italiane, tra Napoli, Firenze e Genova. Il team ha messo a punto una terapia esclusiva e personalizzata per la bambina. La cura è stata possibile grazie a Telethon. I genitori di Camilla, durante la maratona televisiva dedicata alla raccolta di fondi per la ricerca, avevano visto in televisione Luis Galietta, ricercatore dell’Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem) di Pozzuoli, che da più di vent’anni studia e lavora proprio sulla fibrosi cistica. Il ricercatore era intervenuto in tv per sensibilizzare il pubblico a fare donazioni per la ricerca. Hanno deciso di contattarlo e così è iniziato il nuovo percorso terapeutico per Camilla.

LEGGI ANCHE –> SALUTE, PRENDERSI CURA DEL CUORE DEL BAMBINO PRIMA DELLA NASCITA

Galietta ha spiegato a RaiNews che per curare la bambina è stato necessario “mettere in piedi una vera task force multidisciplinare, che oltre a noi del Tigem ha coinvolto Felice Amato e Giuseppe Castaldo del Ceinge di Napoli e un gruppo di biochimici dell’Istituto Gaslini di Genova, in continuo contatto con i clinici del Meyer di Firenze che seguono Camilla e in particolare con Vito Terlizzi”. I ricercatori hanno scoperto che “una delle due mutazioni di Camilla, quella più rara, aveva effetti molto diversi da quella che in altri pazienti era risultata insensibile ai farmaci. Per fortuna abbiamo scoperto che la mutazione rara di Camilla rispondeva al trattamento: una singola lettera, in una posizione diversa nel Dna, aveva infatti un impatto assolutamente diverso sulla proteina Cftr e permetteva al farmaco di ripristinarne la funzione”.

I ricercatori del Tigem, del Ceinge e del Gaslini hanno creato un farmaco apposito per Camilla, che verrà somministrato alla bambina per un periodo di sei mesi. Al termine di questo periodo, i medici valuteranno se e come proseguire con la terapia.

Che dire unimamme? Si tratta di interventi e terapie che solo fino a non molto tempo fa sembravano impensabili.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.