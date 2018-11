Il dottor Roberto Burioni crea un sito di divulgazione medica.

Ormai da diverso tempo il dottor Roberto Burioni combatte contro contro tutti gli ignoranti che diffondono bufale, negano i benefici dei vaccini, ecc…

Ora, Burioni, virologo dell’Ospedale San Raffaele di Milano, oltre alla sua pagina Facebook, aggiunge un’altra lodevole iniziativa a favore della scienza.

Si tratta di un sito internet, chiamato Medical Facts, che comprende argomenti come:

omeopatia

antibiotici

tutti i settori della medicina

Ecco come Burioni spiega la sua decisione: “volevo chiudere la pagina perchè mi ero stufato, ma mi sono reso conto che in poco tempo ero riuscito a stabilire un rapporto di fiducia con il pubblico e, con i tempi che corrono, non si può dilapidare un patrimonio del genere. Ci sono ancora troppe entità che lisciano il pelo ai somari antiscientifici”.

Burioni rinnova e amplia il suo impegno a favore dei vaccini e delle scoperte mediche che ci salvano la vita.

“Ho deciso insieme ad alcuni amici, a partire dal mio collega Nicasio Mancini, di alzare l’asticella e fare qualcosa di più impegnativo. Le bugie circolano su tutto, e questo sarà un posto dove si possono cercare i fatti. Diversi colleghi mi hanno già scritto offrendo il loro aiuto, io spero di aver fatto capire che social media e internet non sono nemici che i medici devono combattere ma strumenti da usare nel rapporto con i pazienti. Il sito sarà utile anche per trovare velocemente risposte su argomenti che magari ho toccato mesi fa su Facebook, che lì sono più difficili da reperire”.

Unimamme, cosa ne pensate dell’annuncio dato da Burioni?

Noi vi lasciamo con la toccante lettera dello scrittore Roald Dahl riguardo la figlia morte per il morbillo.