Romina Power pubblica una foto inedita insieme alla figlia primogenita Ylenia, scomparsa misteriosamente.

Unimamme, ricorderete certamente la tragedia che pesa sul cuore della famiglia di Romina Power e Al Bano: la misteriosa scomparsa della loro figlia primogenita Ylenia Carrisi, avvenuta ormai nel lontano 1994.

Romina Power: una nuova foto per la figlia scomparsa

Di recente la sua mamma Romina, che non ha mai smesso di sperare di riabbracciarla, un giorno, ha pubblicato su Instagram un commovente messaggio sulla figlia, insieme a un’inedita foto che la ritrae con Ylenia.

Ecco che cosa ha scritto: “«La mia Ylenia con Muffy lontano e molto tempo fa, quando le estati erano lunghe e gioiose»

Come accennavamo Romina Power non si è mai rassegnata alla scomparsa della figlia, caso di cui si è occupato anche il programma: Chi l’ha visto.

Ylenia si trovava a New Orlean per scrivere un libro sugli artisti di strada, ma secondo i genitori era finita su una cattiva strada.

Un guardiano notturno dell’Audubon Aquarium of the Americas testimoniò di aver visto una ragazza somigliante a Ylenia gettarsi nel fiume Mississippi il 6 gennaio del 1994.

Ultimamente Romina Power è diventata di nuovo nonna, la figlia Cristel infatti ha avuto un’altra bambina, la piccola Cassia.

Per lei nonna Romina ha scritto questo messagio: «Quella manina che la mamma non lascerà per il resto della vita».

Papà Al Bano, invece, pare essersi rassegnato all’idea che la figlia maggiore sia morta, tanto da aver presentato, tempo fa, un certificato di morte ufficiale in tribunale.

“Ci rincontreremo di nuovo in paradiso, ne sono certo” aveva concluso il noto cantante.

Unimamme, cosa aggiungere? Sicuramente la morte di un figlio è una ferita eternamente aperta per un genitore.

Romina Power ha deciso di tenere vivo il ricordo di Ylenia con una foto da condividere con tutti i suoi fans.