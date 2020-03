Il nostro sistema sanitario sta svolgendo un lavoro sovrumano per assicurare la cura del malati di Coronavirus, ecco un esempio dell’infermiera di Cremona che si è addormentata ancora con la tenuta da lavoro, esausta.

Elena Pagliarini è un’infermiera che lavora per l’azienda socio sanitaria territoriale di Cremona dal 2018, la sua immagine esausta, distesa su una scrivania ancora in tenuta da lavoro ha commosso tutta l’Italia, rappresenta infatti lo sforzo sovrumano che il nostro personale medico sta affrontando a causa dell’emergenza Coronavirus.

Infermiera si addormenta alla fine del turno

Nello scatto diventato famoso si vede l’infermiera che riposa,ormai stremata, con un lenzuolo appoggiato alla scrivania davanti a sè, indossando ancora i guanti e gli indumenti anti contagio. A realizzare questa foto, alquanto significativa dell’emergenza che il personale medico sta affrontando, è stata una sua collega, una primaria sua amica, Francesca Mangiatordi, medico del pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Cremona, uno dei presidi che sono più stressati dall’emergenza.

La dottoressa autrice è appassionata di fotografia. Ecco come ha spiegato l’origine dello scatto virale a Repubblica: “Erano da oltre dieci ore che stavamo lavorando senza sosta, quando ho visto Elena riposare 5 minuti dopo ore passate a correre da un paziente all’altro, a cercare di aiutare l’ennesimo paziente che arrivava con febbre e insufficienza respiratoria l’ho guardata e avevo voglia di abbracciarla, ma ho preferito immortalare quel momento di tregua… Con guanti mascherina e camice monouso. Un attimo di tregua”.

Il soggetto dello scatto Elena Pagliarini, ha spiegato così cos’era accaduto: “”Al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona avevo iniziato il turno alle nove della sera prima. Erano le sei del mattino. Ma quella notte era successo di tutto. La sala era piena di pazienti spaventati, con moltissime persone in insufficienza respiratoria molto grave. Gente di tutte le età, la febbre saliva in modo repentino. La cosa che mi colpiva di più era che non dicevano nulla: erano nel letto e tacevano. Però avevano gli occhi della paura”. Scene mai viste nella sua carriera, e a cui ciò che era successo in Cina non l’avevano preparata perché “fino a pochi giorni fa la Cina era in televisione. Adesso Wuhan è arrivata da noi”. L’infermiera protagonista della foto, non abituata a tanta notorietà ha commentato: “Ero stremata, scusate se sono crollata prima della fine del turno”. Unimamme, voi siete rimaste colpite dalla foto pubblicata su Nurse Times?

