A un papà di 4 figli staccano le utenze di gas e corrente ma lui è al verde. Uno sconosciuto però lo aiuta: una storia di Natale.

Un papà di Conselve, un piccolo e generoso paese in provincia di Padova, ha trovato al suo risveglio una bruttissima sorpresa: ha scoperto che gli avevano staccato gas e corrente. Può capitare ma con quattro figli sicuramente non è una situazione ideale. Conselve però è un paese molto speciale, come si legge infatti sul Corriere. Qui ha operato don Carlo Gnocchi, beatificato dalla Chiesa cattolica, che con il suo impegno costante nell’ambito sociale ed educativo è stato un esempio per tutti. Siamo a un passo dal Natale infatti e sulla pagina facebook del paesino compare una frase sulla solidarietà: “la solidarietà fa star meglio chi la fa di chi la riceve“. Una frase che probabilmente ha ispirato questa bella storia.

Una storia di solidarietà: un benefattore sconosciuto ha aiutato un papà di 4 figli in difficoltà

La mattina del 7 dicembre, un padre di una famiglia, si è recato presso gli uffici della società Centro Veneto Energie (CVE) dato che il gas e la corrente gli erano stati staccati.

Dopo una breve ricerca la donna allo sportello comunica all’uomo che aveva un debito

pregresso e per questo motivo era avvenuto il distacco. A quel punto l’uomo chiede se è possibile rateizzare la cifra dato che la sua famiglia sta vivendo un momento economicamente difficile. L’addetta allo sportello risponde però che la rateizzazione non si può fare e che la cifra va quindi pagata per intero. L’uomo si allontana affranto.

A questo punto però arriva la sorpresa: l’utente successivo, che aveva assistito a tutta la scena, chiede a quanto ammontava il debito dell’uomo (circa 600 euro) e lo paga. L’uomo ha poi aggiunto: “Però mi raccomando fate in modo di riallacciargliela immediatamente”.

Il benefattore è poi andato via, chiedendo prima di restare anonimo.

E voi unimamme che ne pensate di questa storia? Noi troviamo sia bellissimo che al mondo ci siano ancora persone così.

