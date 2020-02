Un papà siriano ha insegnato a sua figlia di 3 anni a ridere quando vengono bombardati, il loro video è virale.

Salwa è una bambina siriana di 3 anni che deve convivere con il costante bombardamento in una zona di guerra.

Bimba ride quando cadono le bombe

Salwa e la sua famiglia hanno dovuto abbandonare la loro città di origine Saraqib, situata nella zona a Est di Idlib a causa della guerra. Ora vivono a casa di amici nella provincia di Idlib, a Sarmada le cui zone circostanti vengono costantemente bombardate. Per evitare che anche la sua bambina risenta degli effetti dei bombardamenti e che abbia una crisi a livello psicologico il papà Abdullah Al-Mohammad ha deciso di inventare un gioco per scacciare la paura e l’orrore di ciò che sta accadendo.

Ogni volta che cade una bomba il papà fa finta che si tratti di un fuoco d’artificio o una pistola giocattolo e la piccola ride inconsapevole. “E’ solo una bambina, non comprende la guerra” ha raccontato il papà a Sky News “ho deciso di insegnare questo gioco a Salwa per evitare che il suo stato psicologico collassi. In modo che non si ammali di paura”. Il papà ha detto che lui e sua moglie hanno trasformato la fonte di paura in una fonte di felicità per Salwa. Nel filmato postato sui social media si vede la piccola scoppiare a ridere a ogni esplosione.

In tanti hanno commentato il coraggio di questo papà che “sopprime le proprie paure per il proprio bambino”. Qualcuno ha scritto: “la risata di questo angelo è più potente del rumore delle bombe”. Ormai sono 9 anni che la guerra imperversa in Siria. Quasi 875 mila persone, per la maggior parte donne e bambini sono fuggiti da un’offensiva del governo siriano appoggiata dalla Russia contro il nord ovest dei ribelli. Unimamme, cosa ne pensate di questo gioco?

Fonte: Sky News

what a sad world, To distract 4-year old Selva, her father Abdullah has made up a game. Each time a bomb drops in Idlib #Syria, they laugh, so she doesn’t get scared. pic.twitter.com/TCCaplvy95 — Ali Mustafa (@Ali_Mustafa) February 17, 2020

