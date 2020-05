“Signore aiutami”: il libro di Emme, la figlia di Jennifer Lopez | VIDEO

La figlia dodicenne di Jennifer Lopez ha scritto un libro dedicato ai bambini.

Jennifer Lopez ha rivelato di essere orgogliosa che sua figlia Emme di soli 12 anni ha scritto un libro che uscirà il prossimo settembre. L’annuncio è arrivato direttamente dal suo profilo Instagram: “Sono così orgogliosa della mia piccola noce di cocco Emme!“, ha scritto la star americana, “che sta per condividere le sue preghiere quotidiane grazie al suo primissimo libro Lord help me! Questo libro offre alle famiglie un modo per abbracciare la pace e la forza di una fede quotidiana“.

Il libro di Emme è sulla preghiera e parte del guadagno sara dato in beneficienza. Il volume di preghiere è dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni ed è in doppia versione inglese e spagnolo. Si tratta di preghiere che Emme recita con la madre ogni giorno. La bambina ha spiegato che ha deciso di scrivere un libro “per insegnare agli altri bambini come possiamo pregare e chiedere aiuto, due cose che mi hanno portato tanto conforto”.

Emme, nata dal terzo matrimonio della star latina con il cantante e attore Marc Anthony, che è finito nel 2014, , e sorella gemella di Max, è proprio come la madre una bambina poliedrica e piena di talento. Lo scorso febbraio si è presentata a sorpresa al Super Bowl Halftime Show di sua madre e Shakira ed ha stregato gli spettatori con una performance di pochi secondi ma di grande effetto, cantando in modo impeccabile una versione di “Born in the USA” di Bruce Springsteen ed anche “Let’s Get Loud”, un brano del ’99 estrapolato dalla hit più famosa della madre.

Dopo l’esibizione della figlia JLo ha raccontato di essere molto fiera della figlia e della serenità con la quale ha affrontato il palco: “Emme ha dentro di sé un gene che le permette di non far prevalere il nervosismo nella sua mente, perché così devi essere quando sei sul palco: devi avere autocontrollo ed essere a tuo agio”

HO SCRITTO QUESTO LIBRO PER AIUTARE A RACCOGLIERE FONDI PER SALVARE I BRADIPI E INSEGNARE AGLI ALTRI BAMBINI COME POSSIAMO PREGARE

Il libro come si può vedere dalla copertina è dedicato ad un animale che ultimamente grazie ad alcuni film di animazione è diventato molto famoso, il bradipo, un animale lento e pigro che vive nelle foreste tropicali e che è purtroppo in via di estinzione. In un’intervista alla casa editrice Crown Books, Emme spiega “A scuola ho imparato dei bradipi e del fatto che sono a rischio estinzione, quindi ho iniziato a pregare per loro nelle mie preghiere serali. Ho scritto questo libro per aiutare a raccogliere fondi per salvare i bradipi e nel frattempo per insegnare agli altri bambini come possiamo pregare e chiedere aiuto, due cose che mi hanno portato tanto conforto” Il libro è stato illustrato da Brenda Figueroa, artista di El Salvador.

La vicepresidente della casa editrice Crown Books for Young Readers ha raccontato come è rimasta ispirata dal primo incontro con la piccola Emme: “Quando ci siamo incontrate per la prima volta, sono rimasta così ispirata dal desiderio di Emme di condividere la positività e il senso di calma che le preghiere hanno portato nella sua vita, con altri bambini e le loro famiglie”

La Lopez ha informato i suoi fans nel suo post che il libro non è ancora in vendita “Il libro non sarà in vendita fino al 29 settembre, ma sarà possibile preordinarlo al link in bio”, poi ha aggiunto l’hashtag #proudmama.

Probabilmente la piccola Emme ha preso la spiritualità dalla madre che ha annunciato la volontà per il suo quarto matrimonio, con Alex Rodriguez, di sposarsi in chiesa, non avendolo mai fatto in precedenza.

Care unimamme cosa ne pensate di questa notizia? Vi piace l’idea del libro e la figura di Jennifer Lopez come mamma orgogliosa?

