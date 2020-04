John Travolta e la moglie hanno postato su Instagram una bellissima foto per ricordare il loro figlio morto, Jett, come fanno ogni anno.

John Travolta e la moglie hanno postato su Instagram una bellissima foto per ricordare il loro figlio, Jett. Jett è morto 11 anni fa in circostanze poco chiare. Il padre e la madre lo ricordano ogni anno il giorno del suo compleanno il 13 aprile condividendo pensieri e foto. Quest’anno Jett avrebbe compiuto 28 anni. Il bellissimo scatto che ha postato il padre è accompagnato da queste parole: “Buon Compleanno Jetty! Ti amiamo <3 ! “.

“Mio figlio mi ha insegnato come amare incondizionatamente”: le parole di John Travolta per il figlio

Dopo la morte di Jett, John e sua moglie hanno avuto un altro figlio, Benjamin che ora ha 9 anni. Benjamin ha portato gioia nella sua famiglia ma non è facile sopravvivere alla morte di un figlio: è un dolore che non passa mai, resta. Qualche tempo fa, in una intervista a Us Weekly lo stesso John Travolta ha detto :“È doloroso perdere qualcuno che hai guardato crescere ogni giorno. Qualcuno al quale hai insegnato a parlare e camminare. Qualcuno al quale hai mostrato come amare. È la cosa peggiore che possa accadere a chiunque. Mio figlio mi ha dato molta gioia. È stato il mio tutto. Mi ha insegnato come amare incondizionatamente”

Anche sua moglie Kelly Preston ha postato una bellissima foto su Instagram che la ritrae insieme al figlio, abbracciati. La coppia ha postato anche alcuni scatti su facebook.

Una settimana fa la madre aveva postato un’altra foto con Jett e la figlia più piccola, che oggi ha 20 anni, accompagnandola con questa frase:”Ho un posto speciale nel mio cuore per quelli con autismo e bisogni speciali. E invio amore ad alcune delle mie persone preferite al mondo. Mio figlio Jetty era una delle anime più giocose e meravigliose che si potessero incontrare. Amate tutti coloro che soffrono di autismo e hanno bisogni speciali in tutto il mondo”

Il figlio di John Travolta, che era autistico, è stato trovato morto nella stanza di un’albergo alle Bahamas, dove si trovava in vacanza coi genitori. Si pensa che abbia sbattuto la testa in seguito ad un attacco epilettico. All’epoca della tragedia John e la moglie sono stati accusati dai media di non aver curato adeguatamente il loro figlio. Secondo i media appartenendo entrambi a Scientology avrebbero cercato di curare il figlio senza l’ausilio di medicine.

Personalmente adoro John Travolta e vederlo con il figlio in queste foto mi ha commosso. Spero che il suo dolore gli permetta di vivere una vita felice con la sua famiglia. E voi unimamme vi siete commosse?

