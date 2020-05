“Non voglio speculare sulla pandemia”: ragazzo di 17 anni rinuncia a 8 milioni di dollari | FOTO

Un ragazzo di 17 anni, Avi Schiffman, ha rifiutato 8 milioni di dollari per il suo sito sulla pandemia da Covid 19. Come funziona il sito e le motivazioni dietro la sua scelta

Avi Schiffmann è uno studente 17enne di Washington che ha inventato, insieme a un amico, un sito di tracciamento per il Covid – 19. Nonostante abbia ricevuto una lauta offerta per l’acquisto del sito, ha deciso di rifiutarla.

Avi Schiffman, studente di 17 anni crea un sito molto utile contro il Covid-19 e rinuncia a milioni di dollari

Questo ragazzo appassionato di informatica ha creato un sito: ncov2019.live che è risultato essere molto utile durante questa pandemia e che ha 700 milioni di utenti. Il sito infatti infatti fornisce informazioni in tempo reale sulla situazione causata dall’epidemia Covid – 19. Per finanziarsi Avi chiede solo donazioni, “buy me a coffee” (offrimi un caffè) si legge infatti sul sito. Avi, studente della la Mercer Island High School, con una specializzazione in computer science, ha lavorato molto per crearlo, insieme al suo amico Daniel Conlon per la parte grafica e dati. Si tratta, a un primo sguardo, di un sito molto pulito, chiaro, facile da navigare ma ricco di informazioni, mappe, una pagina wiki, parti interattive. Non mancano naturalmente dei link alle fonti e alle organizzazioni ufficiali. Il sito, ovviamente, attinge i dati da fonti ufficiali come l’Organizzazione Mondiale della Sanità e tutto viene aggiornato in tempo reale, Paese per Paese e regione per regione. Si possono conoscere i dati dell’America, del Brasile, dell’Italia e dell’Australia. Ci sono quasi tutti gli Stati investiti dal coronavirus, con il numero dei contagi e dei guariti. Ciò che rende molto particolare nCOV19. live è il fatto che ci siano tabelle di spiegazioni e di analisi. Esiste anche una sezione dedicata alle notizie false, ai vari miti circa la circolazione del contagio.

I have been really busy with many things related to the website, I promise new feature are coming out soon, I have been working on this 24/7 for months now, it is a lot of stress! — Avi Schiffmann (@AviSchiffmann) April 8, 2020

Per tutto il suo lavoro Avi Schiffmann, che è un appassionato di stampa in 3D ed un esperto di software, ha ricevuto un’offerta da 8 milioni di dollari. Gli è stato anche offerto un posto di lavoro in Microsoft ed altre proposte di contratto, nonché offerte milionarie da parte di inserzionisti pubblicitari. Avi però ha rifiutato tutti. “Non sono uno speculatore, non voglio approfittarne. In realtà ho altri piani per il mio futuro” ha dichiarato lo studente, già molto sicuro di sé. Il giovane ha aggiunto “Molti mi dicono che rimpiangerò questa decisione, ma ho altri piani per il futuro“. Schiffmann ha deciso di aprire una sottoscrizione volontaria che potrà garantirgli autonomia.

Inoltre ha da poco inserito nel suo sito un calcolatore che fornisce una stima del rischio di morte: è sufficiente indicare la fascia di età in cui si è ricompresi, il sesso, e se si soffre di patologie. Si ottiene così una stima della percentuale di rischio di morte se si viene contagiati dal Covid-19.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle capacità e della scelta di questo ragazzo?

