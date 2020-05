Coronavirus in Italia: scendono ancora i contagi i dati aggiornati al 21 maggio.



I contagi complessivi da Covid-19 in Italia sia avvicinano alla soglia dei 230 mila, ma la curva epidemica continua la sua discesa. Continuano a diminuire i malati e aumentano i guariti, con l’auspicio che questi dati positivi siano confermati anche nei prossimi giorni, quando dovremo cominciare a vedere gli effetti delle aperture della fase 2 dell’emergenza sanitaria.

Oggi contagi totali da Coronavirus raggiungono i 228.006 casi, con un aumento giornaliero di 642 casi, in calo dai +665 di ieri. L’incremento percentuale è dello 0,28%, in lieve calo dal +0,29% di ieri. I tamponi effettuati oggi salgono a 71.679, dai 67.195 di ieri, il rapporto percentuale tra tamponi e contagi scende sotto l’1%, allo 0,9%, un nuovo record al ribasso. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: scendono ancora i contagi, dati aggiornati

I dati della Protezione Civile sull’epidemia di Coronavirus in Italia, aggiornati al 21 maggio, ci comunicano il calo continuo dei malati, che scendono sotto quota 61 mila, e il continuo aumento dei guariti, con il numero totale che si avvicina alle 135 mila unità. Oggi si registra anche una diminuzione nel numero dei morti, sebbene minima.

I malati o attualmente positivi al virus oggi scendono di 1.792 unità, rispetto ai meno 2.377 di ieri, il numero complessivo a 60.960. Si tratta delle persone ricoverate in ospedale o in isolamento a casa o in alberghi allestiti per la quarantena di questi pazienti. Migliora il dato sui morti, anche se fa registrare un calo minimo: dai 161 di ieri ai 156 di oggi, appena 5 decessi in meno. Il numero complessivo dei morti per Covid-19 in Italia è di 32.486 dall’inizio dell’epidemia. I guariti rimangono sopra la soglia di 2 mila al giorno, oggi con 2.278 persone dimesse dagli ospedali o uscite dall’isolamento domiciliare, rispetto alle 2.881 di ieri. Il numero complessivo dei guariti sale a 134.560 dall’inizio dell’epidemia.

Continuano a diminuire i ricoveri negli ospedali, sia in terapia intensiva che negli altri reparti.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a mercoledì 21 maggio 2020

60.960 attualmente positivi al Covid-19 : -1.792 casi dal 20 maggio (ieri erano diminuiti di 2.377 casi, l’altro ieri di 1.424 casi, lunedì di 1.798 casi, domenica di 1.836, sabato di 1.883 casi, venerdì di 4.370, giovedì di 2.017 casi, mercoledì di 2.809 casi, martedì 1.222 casi, lunedì di 836 casi, domenica di 1.518 casi, sabato di 3.119 casi, venerdì 8 maggio di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi);



: (ieri erano diminuiti di 2.377 casi, l’altro ieri di 1.424 casi, lunedì di 1.798 casi, domenica di 1.836, sabato di 1.883 casi, venerdì di 4.370, giovedì di 2.017 casi, mercoledì di 2.809 casi, martedì 1.222 casi, lunedì di 836 casi, domenica di 1.518 casi, sabato di 3.119 casi, venerdì 8 maggio di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi); 134.560 i guariti : pari a +2.278 da ieri ;

: pari a ; 32.486 i morti: pari a +156.

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia ha superato la soglia dei 228 mila, pari a 228.006 casi totali, rispetto ai 227.364 di ieri.

Tra gli 60.960 positivi al Coronavirus alla data del 21 maggio:

51.051 si trovano in isolamento domiciliare ( -1.401 in un giorno )



si trovano ( ) 9.269 sono ricoverati con sintomi ( -355 pazienti in un giorno )



sono ( ) 640 sono in terapia intensiva (ieri erano 676, -36 in un giorno).

Continua stabile il calo dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive e negli altri reparti, così come di quelli in isolamento domiciliare.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 21 maggio 2020.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

