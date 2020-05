Coronavirus in Italia: i guariti sono più del doppio dei malati. I dati aggiornati al 20 maggio.



Buone notizie oggi dai numeri sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Se ieri i contagi facevano registrare un balzo in salita, oggi tornano a scendere di nuovo in modo consistente. I morti, però, continuano ad essere ancora troppi. Scendono di nuovo sopra le 2 mila unità i malati e aumentano ancora i guariti.

I contagi complessivi di Covid-19 in Italia hanno raggiunto i 227.364 casi, un numero che comprende malati o attualmente positivi, deceduti e guariti. L’incremento giornaliero oggi scende a +665 casi dai +813 di ieri. L’incremento percentuale giornaliero scende al +0,29%, dal +0,36% di ieri.

Oggi salgono i tamponi effettuati, a 67.195, dai 63.158 di ieri. Il rapporto tra tamponi e contagi scende all’1%, il valore più basso mai registrato. Il precedente era dell’1,1% e risaliva al 17 maggio scorso. Di seguito i dati in dettaglio.

LEGGI ANCHE –> ATTIVITÀ SPORTIVE ALL’ARIA APERTA: I RISCHI DI CONTAGIO SECONDO GLI ESPERTI

Coronavirus in Italia: i guariti sono più del doppio dei malati, i dati aggiornati

Oggi 20 maggio siamo a tre mesi dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, quando il 20 febbraio scorso fu diagnosticato al paziente 1 di Codogno il primo caso di Covid-19, non importato, in Italia e in Europa. Oggi il bilancio purtroppo è pesante con quasi 230 mila casi diagnosticati in Italia, ma quelli effettivi sono molti di più, e oltre 32 morti, con numeri ancora molto alti negli incrementi giornalieri. Allo stesso tempo, però, aumentano anche i guariti che oggi doppiano ufficialmente i malati: siamo a 132.282 guariti rispetto a 62.752 malati.

Il numero degli attualmente positivi al Coronavirus scende a 62.752 casi, con un calo giornaliero di 2.377 unità, rispetto ai meno 1.424 di ieri. I guariti salgono oggi di 2.881 casi, dai 2.075 di ieri. Il numero complessivo sale a 132.282 persone guarite dall’inizio dell’epidemia. Rimane alto e stabile, invece, il numero dei morti, che oggi sono 161, praticamente stabile dai 162 di ieri. Dall’inizio dell’epidemia sono 32.330 le persone decedute per il Coronavirus.

Bene il calo continuo dei ricoveri negli ospedale, sia in terapia intensiva che negli altri reparti.

LEGGI ANCHE –> LETALITÀ PER COVID-19: LE CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI NEL RAPPORTO DELL’ISS

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a mercoledì 20 maggio 2020

62.752 attualmente positivi al Covid-19 : -2.377 casi dal 19 maggio (ieri erano diminuiti di 1.424 casi, lunedì di 1.798 casi, domenica di 1.836, sabato di 1.883 casi, venerdì di 4.370, giovedì di 2.017 casi, mercoledì di 2.809 casi, martedì 1.222 casi, lunedì di 836 casi, domenica di 1.518 casi, sabato di 3.119 casi, venerdì 8 maggio di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi);



: (ieri erano diminuiti di 1.424 casi, lunedì di 1.798 casi, domenica di 1.836, sabato di 1.883 casi, venerdì di 4.370, giovedì di 2.017 casi, mercoledì di 2.809 casi, martedì 1.222 casi, lunedì di 836 casi, domenica di 1.518 casi, sabato di 3.119 casi, venerdì 8 maggio di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi); 132.282 i guariti : pari a +2.881 da ieri ;

: pari a ; 32.330 i morti: pari a +161.

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia supera la soglia dei 227 mila, pari a 227.364 casi totali, rispetto ai 226.699 di ieri.

Tra gli 62.752 positivi al Coronavirus alla data del 20 maggio:

52.452 si trovano in isolamento domiciliare ( -1.970 in un giorno )



si trovano ( ) 9.624 sono ricoverati con sintomi ( -367 pazienti in un giorno )



sono ( ) 676 sono in terapia intensiva (ieri erano 716, -40 in un giorno).

Prosegue il calo dei pazienti in ospedale e dei positivi in quarantena a casa. Nelle terapie intensive oggi i ricoveri scendono sotto i 700 pazienti., oggi con un calo di 40 pazienti, un calo più consistente dei 33 di ieri. Calano in numero maggiore anche i pazienti negli altri reparti di ospedale, oggi 367 in meno rispetto ai 216 di ieri. Aumentano anche i positivi che escono dall’isolamento domiciliare, oggi sono 1.970 dai 1.175 di ieri.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 20 maggio 2020.

Oggi la Lombardia fa registrare buoni dati sull’epidemia. L’incremento giornaliero dei contagi totali oggi scende nettamente, dopo la risalita improvvisa di ieri, passando a +294 rispetto ai +462 di ieri. Oggi diminuiscono i malati o attualmente positivi, con meno 620 casi, dopo l’aumento di 218 di ieri. Il numero complessivo passa a 26.671 persone malate in Lombardia, così distribuite: 22.159 in isolamento domiciliare (-462 da ieri, dopo l’aumento di 282); 4.281 ricoverati in ospedale (-145 da ieri); 231 in terapia intensiva (-13 da ieri).

Oggi in Lombardia si registrano 65 decessi, un numero più elevato dei 54 di ieri e che inevitabilmente incide anche sul dato nazionale. Il numero complessivo dei morti in regione sale a 15.662. I guariti, invece, sono 849 oggi, in forte crescita dai 190 di ieri. Il numero totale è di 43.442 persone guarite dall’inizio dell’epidemia.

Aumentano invece i contagi totali in Piemonte, che oggi segna +158 casi rispetto ai +108 di ieri. Il numero complessivo sale a 29.885 contagi.

Che ne pensate unimamme?

LEGGI ANCHE –> MORTALITÀ IN ITALIA NEL PRIMO TRIMESTRE 2020 | RAPPORTO ISTAT E ISS | IMPATTO DEL COVID-19

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.