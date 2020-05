Meteo del weekend 23-24 maggio: che tempo farà in Italia. Le previsioni e la mappa interattiva.

Il weekend del 23-24 maggio è quello in cui avremo maggiori libertà in questa fase 2 dell’emergenza Coronavirus, iniziata il 4 maggio. Potremo, infatti, fare visita agli amici, finalmente, andare al bar per un aperitivo e al ristorante. Tutto rispettando sempre le norme di sicurezza: distanziamento dagli altri di almeno un metro e mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto in quelli affollati. Ma che tempo farà? Potremo fare passeggiate o attività fisica all’aperto? Andare in spiaggia? Ecco le previsioni meteo cosa ci dicono.

Meteo weekend 23-24 maggio: le previsioni per l’Italia

Dopo una settimana di tempo instabile, con piogge e temporali su gran parte d’Italia, finalmente sta rimontando l’anticiclone che porterà bel tempo, caldo e soleggiato, nel finesettimana, ma con qualche variabilità tra sabato e domenica.

La bassa pressione proveniente dal Mediterraneo occidentale che nei giorni scorsi aveva portato il maltempo, sta lasciando l’Italia per dirigersi verso la Penisola Balcanica, lasciando campo libero all’alta pressione. Il tempo inizierà a migliorare sull’Italia da venerdì 21 maggio, con cieli quasi ovunque soleggiati, salvo qualche annuvolamento al Nord e all’estremo Sud, con velature sule Centro nel Pomeriggio. Il tempo comunque tornerà stabile fino alla giornata di sabato 23 maggio, con un deciso aumento delle temperature. Già tra sabato e domenica, tuttavia, l’alta pressione sarà intaccata dall’arrivo di un fronte atlantico che passerà ad alte latitudini ma raggiungerà le Alpi, portando piogge e temporali in estensione all’alta Pianura Padana e al Friuli Venezia Giulia. Nella giornata di domenica 24 maggio, il fronte perturbato si sposterà sui Balcani ma lascerà sull’Italia una coda di tempo perturbato con qualche fenomeno sugli Appennini settentrionali e sulle regioni centrali adriatiche, con calo delle temperature al Centro Nord.

Nel frattempo, la giornata di venerdì 22 maggio sarà caratterizzata dal tempo soleggiato quasi ovunque, salvo nubi senza fenomeni al mattino sulla Pianura Padana e qualche velature sul resto del Centro Nord. Qualche nube anche sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia orientale. Le temperature aumenteranno. Sabato 23 maggio, il tempo sarà soleggiato al mattino, ma peggiorerà dal pomeriggio sull’arco alpino, con piogge e temporali anche forti, che in serata sconfineranno anche sulle alte pianure in Piemonte e Lombardia, sulla Liguria, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Sul resto d’Italia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, salvo qualche velatura. le temperature aumenteranno ancora fino a raggiungere punte di 30° C sulla Pianura Padana.

Nelle primissime ore del mattino di domenica 24 maggio le piogge e i temporali colpiranno ancora le Alpi orientali di confine e il basso Veneto. Poi i fenomeni si esauriranno, ma qualche pioggia o rovescio di passaggio potrà colpire al mattino la Romagna, le Marche e poi nel pomeriggio l’Abruzzo. Qualche fenomeno locale è atteso anche sull’Appennino centrosettentrionale. Altrove il tempo sarà più stabile con cieli soleggiati offuscati da qualche velatura o da nubi parziali sulla dorsale appenninica. Qualche addensamento di nubi è previsto dal pomeriggio sulle Alpi occidentali. Le temperature scenderanno al Centro Nord.

Le previsioni meteo dettagliate sull’Italia per il weekend del 23-24 maggio.

PREVISIONI METEO PER SABATO 23 MAGGIO

Italia Settentrionale: bel tempo con cieli soleggiati quasi ovunque, ma con peggioramento sulle Alpi dal pomeriggio con acquazzoni e temporali in estensione alle pianure dalla sera. Le temperature aumenteranno, con le massime comprese tra i 25° e i 29° C, anche con punte di 28-30° sulla Pianura Padana.

Italia Centrale: i cieli saranno sereni o al più velati su tutte le regioni, senza fenomeni. Le temperature aumenteranno, soprattutto sulle regioni tirreniche, con le massime comprese tra i 27° e i 29° C.

Italia Meridionale: tempo buono con cieli sereni, slavo qualche velatura di passaggio. Il clima sarà asciutto, con temperature in aumento. Le massime saranno comprese tra i 23° e i 27° c.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 24 MAGGIO

Italia Settentrionale: cieli con nuvolosità irregolare e qualche fenomeno residuo nelle prime ore del mattino sulle Alpi di confine in Friuli e sul basso Veneto. Poi nelle ore successive sono attese ampie schiarite, soprattutto dal pomeriggio su tutte le regioni. Le temperature scenderanno, con le massime comprese tra i 23° e i 26° C

Italia Centrale: al mattino qualche tempo più nuvoloso sulle regioni adriatiche, dove è atteso qualche rovescio di passaggio tra Romagna, Marche e Abruzzo. Brevi fenomeni locali sono previsti sull’Appennino toscano. Le temperature scenderanno, soprattutto sulle regioni adriatiche, con le massime comprese tra i 23° e i 25° C, fino a 28° sulle regioni tirreniche.

Italia Meridionale: al Sud tempo stabile e soleggiato, salvo qualche nuvolosità in aumento in serata sull’alta Puglia, con possibili fenomeni sul Gargano. Le temperature resteranno stabili, con le massime comprese tra i 25° e i 27° C, con punte fino a 28° e 29° su Calabria e Sicilia.

