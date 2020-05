La scrittrice JK. Rowling ha scritto una nuova saga della quale verrà pubblicato in anteprima totalmente gratuita un capitolo al giorno.

La scrittrice JK. Rowling ha fatto un bellissimo regalo a tutti i suoi fans, grandi e piccini, ha pubblicato on line una nuova saga della quale verrà pubblicato in anteprima un capitolo al giorno.

“The ickabog”: la nuova saga in anteprima gratuita online

E’ davvero un regalo dato che la scrittrice ha avuto la bellissima idea di lanciare la sua opera, The Ickabog, pubblicando gratuitamente un capitolo al giorno, dal 26 al 10 luglio, sul sito www.theickabog.com. La scrittrice sente di dover premiare i bambini, dato che sono stati cosi’ bravi ad affrontare questa crisi sanitaria stando chiusi per mesi in casa. Quindi si tratterà all’inizio di un’anteprima gratuita, poi quando in novembre uscirà il libro in Inghilterra, la scrittrice devolverà il ricavato guadagnato dai diritti d’autore in beneficienza, a quelle categorie sociali che hanno sofferto di più in questa crisi.

Inoltre la Rowling ha lanciato un concorso aperto a tutti i bambini nel quale verranno scelte le illustrazioni più belle per poi essere pubblicate nelle edizioni internazionali dell’opera. Come dice la scrittrice nel sito “Non voglio essere il giudice della competizione. Ogni editore deciderà quali sono i migliori lavori da pubblicare. Comunque se tu, i tuoi genitori o il tuo tutore avete il piacere di condividere la vostra opera su Twitter usando l’ hashtag #TheIckabog, potro vederla e forse anche condividerla e commentarla.”

Anche se questa saga sarà pubblicata dopo quella di Harry Potter, la Rowling l’ha scritta contemporaneamente, quindi la scrittrice a quei tempi alternava la scrittura delle due storie. Come dice la Rowling “Non è Harry Potter e non include la magia. E’ una storia completamente diversa.” La scrittrice racconta che ogni sera leggeva un nuovo capitolo di Ickabog ai suoi figli “L’idea di Ickabog mi è venuta mentre stavo ancora scrivendo Harry Potter ho scritto la maggior parte di una prima bozza intervallandola con i libri di Harry Potter, con l’intenzione di pubblicarlo dopo Harry Potter e i Doni della Morte”, che usci nel 2007. Purtroppo le cose andarono diversamente e la scrittrice decise di fare una pausa dal mondo dei bambini e di misurarsi con la sceneggiatura.

Ora finalmente Ickabog è tornato alla luce per fortuna dei suoi fans. Secondo la scrittrice potrebbe essere adatto per trasformarsi in una sceneggiatura per serie: “Penso che si presti bene alla serialità perché è stato scritto come un libro ad alta voce”.

Le tematiche che tratta il libro sono davvero attuali: la verità e l’abuso di potere. La favola è ambientata nel paese di Cornucopia. La storia inizia cosi’:

“C’era una volta una piccola nazione di nome ‘Cornucopia’, che per secoli era stata governata da una ampia dinastia di re dai capelli biondi. A quei tempi regnava Re Fred, il temerario. Annunciò di chiamarsi “impavido” nel giorno della sua incoronazione, visto che suonava bene con Fred ma anche perché una volta era riuscito a catturare e uccidere una vespa da solo, escluso i valletti e il ragazzino lustrascarpe“.

Una bellissima idea quella avuta dalla scrittrice JK.Rowling che farà felici tanti bambini. E voi unimamme cosa ne pensate?

