Papà mangia al ristorante della figlia di 3 anni: la recensione è virale

Dopo aver mangiato al ristorante della figlia il papà le fa una tenera recensione che diventa virale in poco tempo. Ecco anche le foto.

E’ noto che i bambini amano i giochi di ruolo e molto spesso coinvolgono gli adulti nel loro fantasioso gioco. C’è chi si immagina di essere una principessa, chi un pirata, ma molti bambini giocano con le cucine giocattolo improvvisandosi chef o camerieri. Un papà dopo aver giocato con la figlia ha scritto una simpatica recensione sul suo profilo Instagram che in poco tempo è diventata virale.

LEGGI ANCHE —> LA QUARANTENA CAMBIA IL MODO DI ESSERE PADRE: LA VOCE DEI PAPA’ | FOTO

Papà fa una tenera recensione alla figlia: “SI è bloccata perchè doveva vedere i Paw Patrol in TV”

Chris Kyke è il papà di Ava, 3 anni, che durante la quarantena, come molti genitori, hanno lavorato da casa. In questo modo ha avuto anche più tempo per giocare la figlia. Chris ed Ava hanno giocato al gioco del ristorante. La piccola prendeva le ordinazioni e cucinava, mentre il papà era il cliente. Alla fine Chirs ha scritto anche una simpatica e tenera recensione su Instagram correlata di splendide immagini. Ava ha assegnato il posto migliore del ristorante al padre, vicino anche a dei palloncini.

Nella recensione del “luogo in cui era appena stato a mangiare” inizia così: “Allora, oggi supportiamo un’altra impresa afroamericana, si chiama “Ava’s Kitchen”, ha appena aperto e ci sono andato per pranzo. Il posto è veramente pulito, ma lasciate che vi spieghi meglio qualcosa sulla sua proprietaria!“.

LEGGI ANCHE —> UN PAPA’ GIOCA CON LA FIGLIA DI 1 MESE IN 9 FANTASTICHE IMMAGINI (FOTO)

Da qui in poi delle simpatiche notizie “negative”: “Ho aspettato circa 45 minuti prima che il mio ordine arrivasse e sono l’unico cliente presente. All’inizio stava facendo un sacco di progressi, poi si è bloccata per 20 minuti perché doveva guardare i Paw Patrol in TV. Il servizio, in generale, potrebbe essere migliore, ma la cuoca è carinissima; quindi le darò un’altra chance. Non diamoci per vinti dopo solo il primo errore!”.

All’inizio, Chris non era sicuro di volere regale ad Ava la cucina giocattolo, ma poi si è ricreduto: “Quando mia moglie ha effettuato l’acquisto, ero titubante. Tuttavia, una volta che ho visto quanta gioia porta ad Ava, ho cambiato idea. Vale ogni centesimo. Ava è la star del suo piccolo mondo”. Ava è una bimba sempre allegra, già dalle prime ore del mattino.

Chris dice di essere contento se la sua “recensione” ha portato felicità e gioia a tante persone, perchè in questo periodo molto duro a causa della pandemia è importante.

LEGGI ANCHE —> UN PAPA’ INVENTA UN GIOCO PER PROTEGGERE LA FIGLIA DALLE BOMBE | VIDEO

Voi unimamme avete visto le foto? Cosa ne pensate della recensione?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.