App Immuni | Attenti alla truffa: avvertono gli esperti informatici

E’ possibile scaricare l’app immuni, ma bisogna fare attenzione ad una truffa che ha preso di mira l’applicazione. Vediamo di cosa si tratta.

Vi abbiamo parlo dell’app immuni che da oggi può essere scaricata sugli smartphone, e che per il momento partirà l’8 giugno, ma solo in 4 Regioni: Puglia, Marche, Abruzzo e Liguria. Dopo qualche giorno sarà attiva anche in tutta l’Italia. L’app è facilmente scaricabile dagli app store che siano di Android o di Apple, ma bisogna fare attenzione ad una truffa informatica che sta circolando in questi giorni.

Da Agid-Cert, l’agenzia governativa che si occupa di cybersicurezza, fanno sapere che il “nome del dominio scelto per clonare il sito dei Farmacisti è simile a quello reale, con la lettera “l” al posto della “i” (da fofi a fofl)”. Il ransomware scaricabile dal sito fake è rinominato “IMMUNI.exe”, una volta eseguito mostra un finto pannello di controllo con i risultati della contaminazione da Covid-19.

Una volta aperto il file, il malware provvede a cifrare i file presenti sul sistema Windows dell’utente inconsapevole ed a rinominarli assegnando l’estensione “.fuckunicornhtrhrtjrjy”. Infine, mostra il classico file di testo con le istruzioni per il riscatto: il pagamento di 300 euro in bitcoin per liberare i file cifrati. Il Cert-Agid spiega di aver “già allertato i comparti di pertinenza“.

L’invito è quello di evitare di scaricare file da mail non comprovate, come nella fattispecie “FuckUnicorn”. La app ufficiale deve essere scaricata solo dalle fonti ufficiali.

Voi unimamme avete già scaricato l’app? Vi è arrivata una mail di questo tipo? Fate attenzione a non aprirle!

