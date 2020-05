In queste ore sta girando un messaggio sui social per ricevere un buono regalo Ikea. Si tratta di una truffa ai danni dei consumatori. Attenzione.

Una nuova truffa ai danni dei consumatori è quella che sta circolando in questi giorni. Durante il loockdown sono stati diffusi, soprattutto su Whatsapp, dei messaggi riguardanti dei buoni spesa fasulli. I buoni spesi, sempre con una cifra molto alta, potevano essere spesi presso le principali catene delle grande distribuzione. Si tratta di una truffa vera e propria ed in queste ore ne sta circolando un’altra che coinvolge il colosso dell’arredamento svedese, l’Ikea.

Buono regalo Ikea: la truffa ai danni del consumatore, attenzione

E’ probabile che in questi giorni avete ricevuto o riceverete un messaggio WhatsApp nel quale si invitano gli utenti a selezionare un link per ricevere un buono regalo da 250 euro da spendere all’Ikea. Il link presente nel messaggio sembrerebbe essere associato all’azienda svedese, ma non è così, in quanto, come riferito anche da Bufale.net, il redirect porta verso un sito terzo e non riconosciuto dall’azienda. Quindi non esiste alcun buono regalo IKEA da 250 euro.

Quando si clicca sul link si arriva in una pagina nella quale bisogna rispondere a delle semplici domande. Alla fine del test, che tutti superano, verrà richiesto un piccolo contributo per ricevere lo sconto in questione, il cui importo è irrisorio rispetto al valore della gift card. A questo punto verranno estrapolati i dati della carta di credito usata per il pagamento.

Bisogna fare molta attenzione a questo tipo di messaggio, pensando di poter risparmiare potremmo avere dei problemi molto seri. E’ importante avvisare anche chi vi manda questi messaggi per metterli in guarda dal rischio nel quale potrebbero andare incontro.

Il consiglio che gli esperti danno per evitare di essere vittime di queste truffe è quello di cercare sconti o promozioni solo sui siti ufficiali delle aziende interessate. Inoltre, non si deve mai cliccare sui link che arrivano via mail o via sms senza aver prima accertato che siano veri attraverso i siti web ufficiali dei marchi in questione.

Per qualsiasi segnalazione sospetta si può contattare direttamente la Polizia Postale.

